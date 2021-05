Non-Food-Händler zieht ins Kaufhaus „Die alte Ort“ ein – zweite Filiale in Bünde

Bünde (WB) -

Von Daniel Salmon

Die Non-Food-Handelskette Tedi wird in das Einkaufszentrum „Die alte Ort“ an der Bünder Bahnhofstraße einziehen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Die Filiale wird der zweite Tedi-Standort in der Elsestadt.