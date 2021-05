Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (201), Spenge (50), Bünde (92), Löhne (93), Vlotho (31), Enger (52), Rödinghausen (10), Hiddenhausen (32) und Kirchlengern (18). Der Inzidenzwert steigt um 3,4 auf 89,6. Die Zahl der Toten bleibt bei 172.

24 Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt (davon 21 mit Wohnsitz im Kreis Herford). Hiervon werden 9 intensivmedizinisch betreut, 7 davon müssen beatmet werden. In 5 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe sind 24 Bewohner und 6 Beschäftigte mit Wohnsitz im Kreis Herford infiziert. Außerdem sind 72 Schüler und vier Lehrer infiziert. In 18 Kitas sind 17 Kinder und 3 Infektionen Mitarbeiter betroffen.

Im gesamten Kreis Herford wurden (Stand 17. Mai) im Impfzentrum, in den Arztpraxen und über mobile Teams 113.865 Impfungen durchgeführt. 89.454 Menschen haben eine Erstimpfung erhalten. 73.620 Impfungen (davon 57.139 Erstimpfungen) wurden im Impfzentrum, 25.574 (davon 24.263 Erstimpfungen) in den Arztpraxen sowie 14.671 Impfungen (davon 8052 Erstimpfungen) über mobile Teams durchgeführt.