Täter graben Tunnel zur Spenger Volksbank

Als Volker Stein, Geschäftsstellenleiter der Spenger Volksbank, am vergangenen Freitag zwei abgesackte Pflastersteine in der Mitarbeiterzufahrt entdeckte, dachte er zunächst an einen Wasserschaden. Dass das Ganze am Dienstag zu dieser spektakulären Entdeckung führen würde, hätte er nicht vermutet. Nachdem in den vergangenen Tagen immer mehr Steine abgesackt waren, beauftragten die Mitarbeiter der Volksbank eine Fachfirma, um der Sache auf den Grund zu gehen.