„Impfen so schnell und so viel wie möglich“ ist seit Wochen bundesweit erklärtes Ziel, das behandelnde Ärzte und ihre Patienten eint. Der Weg zurück in die Normalität soll in Bünde so kurz wie eben möglich sein. Daher haben sich das Gesundheitszentrum und das Ärztenetz MuM in Bünde dazu entschieden, neben den Impfterminen in den Arztpraxen ein zusätzliches Impfangebot für Impfwillige zu schaffen.