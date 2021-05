Im Kreis sind seit Dienstag elf neue Corona-Fälle hinzugekommen. Damit gibt es kreisweit 470 aktuell bestätigte Fälle, 52 weniger als am Vortag. Davon 413 Infektionen durch eine Mutationsvariante entstanden. Der Inzidenzwert sinkt auf 77,4 (minus 6,4).

Die wenigsten Fälle gibt es in Rödinghausen mit sieben. Hier die weitere Verteilung: Herford (169), Spenge (42), Bünde (76), Löhne (72), Vlotho (25), Enger (41), Hiddenhausen (25) und Kirchlengern (13). Außerdem gibt es den 173. Toten,. ein 62-jähriger Löhner ist gestorben.

22 Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt, davon 21 mit Wohnsitz im Kreis. Hiervon werden acht intensivmedizinisch betreut, sieben davon müssen beatmet werden. Derzeit gibt es in drei Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe bestätigte Fälle. Insgesamt sind 25 Bewohner und vier Beschäftigte infiziert, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben. Außerdem sind 49 Schüler und vier Lehrer sowie 15 Kindern und ein Mitarbeiter in Kitas betroffen.