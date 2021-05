Neuer Besitzer ist die IWZ Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück. Und die will in den Gebäuden an der Zimmerstraße Konzepte umsetzen, die man durchaus als spektakulär bezeichnen kann. Der Name dafür: „Remise Bünde“. 100 „Coworking Spaces“ – also zeitlich flexible Arbeitsplätze – , eine Eventhalle, die Gastronomie und Marktplatz in sich vereint, eine Oldtimer-Ausstellung, Büros, die man als einzelne Räume oder gleich etagenweise anmieten kann und Stellplätze für Caravans, Wohnwagen, Anhänger oder Motorräder wolle man schaffen, sagt die zuständige Projektkoordinatorin Nele Aileen Mormann. Und damit nicht genug.