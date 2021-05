Wer bislang als Bürger eine Frage an Bürgermeister Siegfried Lux stellen wollte, musste bisweilen ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Nicht selten dauern die Sitzungen des Gemeinderates bis zu zwei Stunden. Wenig bürgerfreundlich sei das, befand nun die Grünen-Fraktion .

„Bürger haben jetzt schon die Möglichkeit in der Einwohnerfragestunde mündliche Anfragen zu Angelegenheiten der Gemeinde Rödinghausen zu stellen. Dazu müssen die Antragsteller entsprechend der bisherigen Regelung bis zum Ende der häufig sehr langen Sitzungen warten, um ihre Anfragen zu stellen“, so Grünen-Ortsverbandssprecherin Andrea Haack. Ihre Fraktion beantragte daher, die Fragestunde auf den Sitzungsbeginn vorzuverlegen und eine „angemessene Länge“ von 30 Minuten für diesen Tagesordnungspunkt anzusetzen. Zudem solle auch jeder politischen Fachausschusssitzung eine Einwohnerfragestunde vorgeschaltet werden. Dieser Schritt bedeute aus Sicht der Grünen mehr Bürgernähe und mehr Möglichkeit der demokratischen Mitwirkung an politischer Willensbildung und Entscheidungsprozessen in der Gemeinde Rödinghausen.

Für den Vorstoß der Grünen gab‘s in der jüngsten Ratssitzung zumindest eine teilweise Zustimmung der übrigen Fraktionen. „Ich habe erlebt, dass wir Sitzungen hatten, bei denen Einwohner bis 22 Uhr warten mussten, ehe sie ihre Fragen stellen konnten“, erklärte Dirk Kleineweber (FDP). Fragestunden vor Ausschusssitzungen halte der Liberale hingegen für nicht sinnvoll. „Da geht es ja dann um Fragen, die wir selber noch behandeln müssen“, so Kleineweber. Karin Menke (SPD) fand es ebenfalls bedenklich, dass Ausschussvorsitzende, die ehrenamtliche Politiker seien und keine Verwaltungsbeamte, zu Fragen der Bürger Stellung nehmen sollen. Mit der Vorverlegung und Ausweitung der Einwohnerfragestunde im Rat könne sich ihre Fraktion aber anfreunden. Christdemokrat Thomas Heisel fand den Vorschlag der Grünen „absolut bürgernah“. Auch in den Ausschüssen könne er sich ein Forum für Bürgerfragen vorstellen: „Wir unterstützen das.“

„Im Grunde genommen wäre es gut, wenn wir mehr Transparenz hätten und die Bürger eher zu Wort kommen lassen“, meinte auch Bürgermeister Lux – allerdings nur im Bezug auf die Ratssitzungen. Für diesen abgewandelten Antrag der Grünen gab es denn am Ende auch fraktionsübergreifende Zustimmung.