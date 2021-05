Febrü schaukelt Umsatz immer höher

Am Stammsitz im Gewerbegebiet Herringhausen ist Febrü etwas gelungen, was betriebs- und volkswirtschaftlich bisher als so gut wie ausgeschlossen galt: In eine streng kostensparende, digitale Produktion investieren und gleichzeitig die Zahl der Mitarbeiter beinahe verdoppeln. In den vergangenen sieben Jahren flossen hier 35 Millionen Euro in eine digitale Geschäftsressourcen-Planung (ERP), in das durchdigitalisierte Fertigungs-, Leit- und Produktionssystem, in neue Hallen, neue Bohrstraßen, moderne Laserschneidetechnik. Dadurch wurde nicht etwa Personal freigesetzt, sondern aufgebaut. Die Belegschaft wuchs von 120 auf 220 Köpfe und Febrü sucht weiter.