Comedy, Theater und Konzerte

Bünde -

Von Hilko Raske

Ohne Kultur wird es still – das ist in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie deutlich geworden. Konzerte, Theateraufführungen oder Ausstellungen fanden so gut wie gar nicht statt. Nur einige Wochen lang, im September und Oktober, konnte die Stadtkultur Bünde Veranstaltungen präsentieren. Das soll sich in der kommenden Saison ändern.