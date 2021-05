Zur Pflege geht es in die Wohngemeinschaft

Dieser Planung zufolge fehlen bis 2023 – also in den kommenden zwei Jahren – 363 vollstationäre Pflegeplätze in den 33 Alten- und Pflegeheimen im Kreis Herford. Also müsste in den neun Kommunen jetzt eigentlich schnell neu gebaut oder erweitert werden. Doch dafür sehen die Pflegeplaner überraschenderweise „keinen Bedarf“. Einstimmig beschlossener Planungsmaßstab des Kreistages ist die Versorgungsdichte des Jahres 2015. Die lag bei 13,8 vollstationären Plätzen je 100 Senioren, die 80 Jahre und älter sind. In diesem Jahr liegt diese Quote bei 12,5. Bis 2023 wird sie auf zwölf fallen. Das Geheimnis der dennoch entspannten Pflegeplaner liegt unter anderem in den „kleinen Heimen“. Sie stehen für die Kategorie „Wohngemeinschaften“, die nicht der offiziellen Pflegeplanung unterliegen, deren Plätze in der Bedarfsabdeckung aber gerne mit eingerechnet werden.