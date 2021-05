Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (80), Spenge (31), Bünde (43), Löhne (18), Vlotho (14), Enger (11), Rödinghausen (3), Hiddenhausen (12) und Kirchlengern (4).

Es gibt einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um einen 74-Jährigen Herforder. Im Kreis sind nun insgesamt 178 Todesfälle gemeldet, wobei 158 an und 20 mit Corona gestorben sind.

Seit Anfang Februar haben sich 2642 Menschen mit Wohnsitz im Kreis mit einer Mutationsvariante infiziert. Davon sind noch 203 Menschen infiziert. Bis auf drei Fälle der südafrikanischen Mutation und einen Fall der brasilianischen Mutation ist im Kreis lediglich die britische Variante vorgekommen.

Es werden 18 Patienten in den Krankenhäusern behandelt (davon neun mit Wohnsitz im Kreis). Hiervon werden sechs intensivmedizinisch betreut und müssen auch beatmet werden. 26 Bewohner in der Pflege- und Eingliederungshilfe sind infiziert, ebenso 30 Schüler, ein Lehrer sowie acht Kindern und zwei Mitarbeiter in Kitas.