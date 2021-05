„Oft fehlt klare Tagesstruktur“

In Zahlen verzeichnet allein der Bereich Hilfen zur Erziehung einen finanziellen Mehrbedarf von fast 3,8 Millionen Euro. Hinter jeder Fallzahl stehen ganz persönliche Schicksale, heißt es in dem Bericht. Insgesamt seien Eltern vielfach an ihren Belastungsgrenzen. „In prekären Familiensituationen zeigt sich, dass sich bereits bestehende Problemlagen noch verstärken. Die Beschränkungen der Pandemie haben bei Kindern und Jugendlichen zu seelischen und körperlichen Belastungen geführt“, schreibt die Stadtverwaltung. Der Bund hat das „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ aufgelegt und stellt zwei Milliarden Euro bereit.