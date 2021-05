„Houston, wir haben eine Küche“

„Wohnungen in dieser Preisklasse werden über die Küche verkauft“, sagt Haytham Haidar, der für die Innenausstattung der Wohnungen, das „Interior Design“, zuständige Manager beim Projektentwickler. Die aus der gebildeten, amerikanischen Oberschicht stammenden Kunden hätten dabei ein Qualitätsmerkmal verinnerlicht: „European kitchen“, also in Europa produzierte Küchen. Innerhalb dieser Kategorie gebe es praktisch nur noch zwei Varianten: italienische und deutsche Küchen. Mit genau zwei solchen Prototypen seien die ersten Wohnungen in der Park Lane ausgestattet worden. Die Kunden sollten prüfen und entscheiden. Das italienische Modell sei großartig gewesen.