Denn diesmal dürfen Spaziergänger dem niedlichen Wesen Wanda dabei helfen, ihren Freund Wutz zu retten. Wie gleich zu Beginn des Wegs zu erfahren ist, wurde dieser nämlich in einen Stein verwandelt und Wanda muss herausfinden, was geschehen ist und vor allem, wie aus dem Stein wieder Wutz werden kann. Dafür begibt sie sich in den Wunderwald und bittet die unterschiedlichsten Wunderwesen um Hilfe. Genau die sind auf den unterschiedlich langen Strecken durch das Wiehengebirge versteckt und machen einen Spaziergang zu einem echten Erlebnis.