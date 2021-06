Knapp 40 Meter vom Eingang des Friedhofs entfernt steht der leicht verwitterte Grabstein einer Familie aus Werfen. Man muss schon genau hinschauen, um das NS-Symbol zu erkennen: Umrahmt von einem Eisernen Kreuz ist dort ein kleines Hakenkreuz eingemeißelt. Darunter steht ein Schriftzug, der an den Sohn der Familie erinnert, der im Alter von 29 Jahren am Heiligen Abend 1941 als Soldat der Wehrmacht in Russland gefallen war. Auf das verfassungswidrige Zeichen aufmerksam geworden ist auch Friedhofsgärtner Alexander Kalteis, der für die Linkspartei im Bünder Stadtrat sitzt. „Groß ist das Hakenkreuz nicht. Aber es fällt den Leuten auf“, sagt er. Mehrfach sei er von Besuchern des Friedhofs auf den Grabstein angesprochen worden.