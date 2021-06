Aufholjagd in der Sommerschule

In den Kernfächern sollen die Kinder und Jugendlichen aus den Klassen fünf bis zehn der weiterführenden Schulen Herfords gefördert werden. Jedes Kind, das Glück hatte, einen der Sommerschulplätze zu ergattern, darf sich ein Fach aussuchen, in dem es dann eine Woche lang intensiv begleitet wird. 50 Kinder in der ersten und 50 Kinder in der zweiten Woche können so einen Teil jenen Lernstoffes aufholen, den sie im monatelangen Distanz- und Wechselunterricht versäumt haben. Den Bedarf hat Nicole Fiedler, Sozialarbeiterin an der Gesamtschule Friedenstal, in den vergangenen Wochen an den weiterführenden Schulen ermittelt. Als die „Sommerschule“ im vergangenen Jahr angeboten wurde, reichten die Anmeldungen nicht aus, um auch nur eine einzige Klasse einzurichten.