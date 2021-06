Am Ostermontag hatte der Einzelhändler eine SMS mit dem Absender „Sparkasse Herford“ erhalten. Darin wurde er aufgefordert, sich erneut zu registrieren, falls er das Push-Tan-Verfahren im Online-Banking weiter nutzen wolle. Im Push-Tan-Verfahren wird dem Kontoinhaber ein Zahlencode per SMS aufs Handy geschickt, den er am Computer in ein Feld eingeben muss, wenn er etwas überweisen möchte.