CDU-Stadtverband bricht auseinander

Damit bricht in der Union offen aus, was bereits seit Becks Wahl zum Stadtverbandsvorsitzenden im Oktober 2020 unter der Decke schwelte. Es geht um die inhaltliche Ausrichtung der CDU in der Stadt. Mit Voßmerbäumer und Stach gehen zwei Stellvertreter Becks von Bord, Galling und Pohlmann fungierten im Stadtverband als Beisitzer. Alle vier bleiben Mitglieder der Ratsfraktion. Thomas Beck Seit den Neuwahlen des Stadtverbandes seien sämtliche Versuche einer geordneten Zusammenarbeit mit Beck und Büker gescheitert, erklären die vier, die jetzt ihr Amt niedergelegt haben.