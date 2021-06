CDU-Stadtverband bricht auseinander

Damit bricht in der Union offen aus, was bereits seit Becks Wahl zum Stadtverbandsvorsitzenden im Oktober 2020 unter der Decke schwelte. Es geht um die inhaltliche Ausrichtung der CDU in der Stadt. Mit Voßmerbäumer und Stach gehen zwei Stellvertreter Becks von Bord, Galling und Pohlmann fungierten im Stadtverband als Beisitzer. Alle vier bleiben Mitglieder der Ratsfraktion. Seit den Neuwahlen des Stadtverbandes seien sämtliche Versuche einer geordneten Zusammenarbeit mit Beck und Büker gescheitert, erklären die vier, die jetzt ihr Amt niedergelegt haben. „Eine sachliche, pragmatische, am Wohl der Stadt Herford orientierte Politik gerade auch unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie und deren künftigen Auswirkungen, insbesondere aber die Zusammenarbeit mit der Fraktion der CDU ist mit den neuen Personalien nicht möglich“, heißt es in dem Schreiben von Voßmerbäumer, Galling, Stach und Pohlmann. Der Stadtverbandsvorsitzende Thomas Beck zeigte sich am Freitagmorgen überrascht. „Mir ist von den vier genannten Personen lediglich mitgeteilt worden, dass sie ihre Ämter niederlegen.