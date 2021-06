Davon träumt der Holzmechaniker

Im Juni soll eine Genossenschaft gegründet werden, die das Bildungszentrum , das „Leuchtturmprojekt“, tragen wird. An ihr können sich Unternehmen beteiligen – vier haben bereits Einlagen in Höhe von jeweils 50.000 Euro zugesagt. Der Kreis Herford möchte mit 200.000 Euro ebenfalls einsteigen. Schuldezernent Norbert Burmann hebt in seiner Vorlage an den Kreisschulausschuss vor allem die umfassenden Kooperationsmöglichkeiten mit den Berufskollegs hervor.