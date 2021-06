Nach vorausgegangenem Streit in ihrer Schule hatten sich zwei Kontrahenten an jenem Tag auf dem Parkplatz am Jahnstadion verabredet, um sich zu verständigen. Dort eskalierte das Schlichtungsgespräch jedoch in eine Massenkeilerei, bei der neben der Gaspistole noch Totschläger, Schlagstöcke und Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein sollen.