Enger/Spenge (WB/gge). Kleine Geschenke erhalten nicht nur die Freundschaft, sondern sind auch Ausdruck des Dankes. So kamen Engers Bürgermeister Thomas Meyer und der Feuerwehrchef der Widukindstadt, Michael Rogowski, am Freitag nicht mit leeren Händen in der Kreisrettungswache nach Spenge. »2018 war ein sehr turbulentes Jahr«, meinte Wachleiter Tobias Nienaber. Nicht zuletzt wegen der personellen Fluktuation. »Es wird immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen«, meinte der 40-Jährige.

26 sind es mittlerweile. Ihre Anzahl hat sich damit in den zurückliegenden Jahren fast verdoppelt. Zwei Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sind rund um die Uhr besetzt. 5500 Einsätze wurden 2018 bereits abgeleistet. »Vermutlich kommen aber noch 300 bis 400 bis zum Jahresende hinzu«, so Nienaber. 20 bis 25 Mal rücken die Helfer durchschnittlich pro Tag aus. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich nicht nur auf die Städte Enger, Spenge und den übrigen Kreis Herford. Auch in Bielefeld und Vlotho sind die Einsatzkräfte aus Spenges Industriestraße unterwegs.

Kommunen arbeiten zusammen

Die Tatsache, dass seit August 2017 auch einen Notarzt-Standort in Spenge gibt, hat sich bewährt. »So können internistische Einsätze auch aufgearbeitet werden«, betont Nienaber. Weitere Notarzt-Standorte befinden sich am Lukas-Krankenhaus in Bünde sowie am Klinikum Herford. Bezüglich der Einsatzbereitschaft gibt es zudem eine Kooperation zwischen dem Kreis Herford und der Stadt Bielefeld. »Vielfach sind wir schneller in Jöllenbeck als die Bielefelder Kollegen, unterstreicht Nienaber die Sinnhaftigkeit der kommunalen Zusammenarbeit im Rettungswesen.

Dass die Einsatzzahlen ständig steigen, liegt nach Auskunft des Wachleiters einerseits am demografischen Wandel (die Menschen werden immer älter). Andererseits nehme die Verkehrsdichte und damit auch die Zahl der Verkehrsunfälle stetig zu. Leider werde der Rettungsdienst immer noch auch zu Einsätzen gerufen, die gar nicht dringlich seien.

Es wird gebohrt statt gespritzt

Schlaganfall. Herzinfarkt, Röntgenkontrolle – das ist Alltag für die Rettungswache. Oder die Reanimation von Patienten, wie sie Freitagmorgen erneut nötig war. Mit Interesse vernahm auch Bürgermeister Thomas Meyer die Nachricht, dass zur Verabreichung einer Infusion bei einem Patienten keine Kanüle mehr nötig ist. In vielen Fällen werde »gebohrt«, erklärte Notfallsanitäter Marco Lanfermann. Das Instrument, das aussieht wie eine kleine Bohrmaschine, dient dazu, dem Patienten die flüssigen Medikamente über die Knochen zu verabreichen. Das lange Suchen nach einer geeigneten Vene entfällt.