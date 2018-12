Enger (WB/dd). Es ist ein facettenreiches Werk, das zahlreiche thematische Anbindungen bietet: die Kunst des Engeraner Künstler-Ehepaars Hellinge. Etwa 60 Skulpturen, Marionetten, Gussformen, dazu Fotos und Skizzen der Bildhauer haben in zwei Räumen der Firma Heckewerth ein neues Zuhause gefunden.

»Es war ein glücklicher Zufall, dass bei uns Räume frei geworden sind«, sagt Helga Strack, Gesellschafterin des Unternehmens. Tatsächlich ist die Verbindung des Unternehmens und der Künstler eine alte: in den 1980er Jahren kreierte Eberhard Hellinge eine Fassade des Firmengebäudes mit Scheiben, die das Walzenwerk der Maschinen des Holz beschichtenden Betriebs symbolisieren.

»Es war der ausdrückliche Wunsch meines Vaters, die Kunstwerke mögen in der Region verbleiben. Jetzt ist die Aufgabe, die heimischen Wurzeln zu festigen und das Werk auch für kommende Generationen lebendig zu erhalten«, sagt Andreas Hellinge, Sohn von Erna Hellinge-Bucher und Eberhard Hellinge.

Künstlerisches Erbe bewahrt

»Eine spannende Angelegenheit«, findet Christoph Ogawa-Müller, Vorsitzender des Vereins Kunstlandschaften, dem von der Erbengemeinschaft die Treuhänderfunktion für den künstlerischen Nachlass der Hellinges übertragen wurde. »Das Werk bietet Möglichkeiten, unter diversen Aspekten in unterschiedlichen Kombinationen, beispielsweise mit Musik, präsentiert zu werden.«

Seit dem Tod Eberhard Hellinges im Sommer 2016 sei schon viel passiert, berichtet Ogawa-Müller. Eine Ausstellung im Engeraner Kleinbahnmuseum zusammen mit den Werken anderer ansässiger Künstler, eine Veranstaltung in der katholischen Kirche, für die Hellinge mehrere sakrale Elemente erschaffen hatte, und eine Ausstellung zum Gesamtwerk beider Schaffender im Kreishaus hätten realisiert werden können. Jetzt soll die Kunst auf Reisen gehen. Verschiedenes sei in Planung, so Ogawa-Müller.

Erfüllung im Schaffen

Zeitlebens hat das Ehepaar Hellinge seine Kunst nicht aktiv vermarktet. Beide sahen die Erfüllung eher im Schaffen selbst. »Für meinen Vater war das Schönste, morgens aufzustehen und an die Arbeit zu gehen«, erinnert sich Andreas Hellinge. Gerade darin sieht der Vorsitzende der Kunstlandschaften den besonderen Wert der Objekte: »Die Werke haben eine Aussage und sind nicht, wie in der Kunst heutzutage häufiger der Fall, geschaffen, um Aufsehen zu erregen.«

Neben der Arbeit an eigenen Objekten war Eberhard Hellinge als Lehrer an der Fördereinrichtung Heideschule tätig. Erna Hellinge-Bucher unterstützte 30 Jahre lang den kreativen Output junger Künstler in ihrer Kinder-Malschule.

»Das Werk soll erhalten und zusammen bleiben«, sagt Andreas Hellinge. Trotzdem sei es möglich, Güsse der Statuen zu verkaufen. Bis zu einem Dutzend Exemplare könnten hergestellt und als Originale veräußert werden. »Der Erlös käme natürlich dem Erhalt und der Präsentation des Gesamtwerks zugute«, sagt der Sohn stellvertretend für die Erbengemeinschaft. Die Vermarktung sei jedoch nicht die Zielsetzung, mit der der Nachlass jetzt behandelt werde. Deshalb sei man sehr froh, in Heckewerth einen Partner gefunden zu haben, der eine adäquate und kostengünstige Lagerung ermögliche.