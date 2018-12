Enger/Spenge (WB/jmg). Spenges Bürgermeister Bernd Dumcke hat am Montagmittag im Rahmen seiner obligatorischen Jahresabschluss-Besuche Halt an der Polizeiwache in Enger gemacht, die auch für Spenge zuständig ist.

Wachleiter Dieter Lorenz und seine Kollegen bereiteten dem Verwaltungschef und Bernd Pellmann, Leiter des Fachbereiches II, mit Kaffee und Christstollen einen herzlichen Empfang – denn beide Seite betonen, dass die Zusammenarbeit »wirklich rund läuft«.

Die gemeinsame Ordnungspartnerschaft funktioniere gut, erklärte Spenges Bürgermeister. »Das ist eine super Entwicklung, wir sind immer auf dem Laufenden.« Beispielhaft führten Dumcke und Lorenz die Zusammenarbeit am Vatertag im Bereich des Hücker Moores an. Im kommenden Jahr soll auch das Jugendamt am Einsatz beteiligt werden, so Dumcke, weil auffallend viele Minderjährige die Gelegenheit zum Trinken nutzen würden.

Appell ans Land

Dumcke appellierte zudem an das Land. Es müsse dafür gesorgt werden, dass für die anstehenden Aufgaben ausreichend Personal zur Verfügung stehe. In den kommenden drei Jahren werden laut Wachleiter Lorenz drei Kollegen in den Ruhestand gehen.

Aus Sicht der Polizei hätten in diesem Jahr laut Lorenz zwei Vorfälle herausgestochen: Einerseits die Familientragödie in der Neujahrsnacht, bei dem zwei Kinder aus einem Fenster gestürzt waren. Andererseits die Sprengung des Geldautomaten an der Langen Straße.

Am Nachmittag besuchten Dumcke und Pellmann zudem die Rettungswache in Spenge.