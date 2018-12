Von Jan Gruhn

Enger (WB). Der Rat der Stadt Enger hat am Montagabend die Installation eines Ballfangnetzes am Sportplatz Enger-Mitte durchgewunken. Zudem könnte der Verkehr an der daneben gelegenen Ringstraße künftig langsamer fließen.

Denn auf Initiative der FDP-Fraktion um deren Vorsitzenden Berthold Dessin sprachen sich die Ratsmitglieder dafür aus, die Einrichtung einer Tempo-30-Zone beim Straßenverkehrsamt zu beantragen. »Die Strecke wird stark genutzt«, begründete Dessin den Vorstoß der Liberalen. Dort seien Schüler, Sportler und Besucher des Gartenhallenbades gleichermaßen unterwegs.

Die Ratsfraktionen stimmten zudem zu, dass die Einrichtung einer Querungshilfe geprüft werden solle. Damit solle Badbesuchern der Weg vom auf der anderen Seite gelegenen Parkplatz zum Eingang des Gartenhallenbades erleichtert werden, hieß es.

»Massives Bauwerk« unerwünscht

Mit der Entscheidung für ein Ballfangnetz wurde die zuvor gewählte Variante eines Ballfangzaunes revidiert. Ursprünglich war bestimmt worden, einen vier Meter hohen Zaun in der Länge der Sitzstufenanlage aufzustellen. »Die geplante Ballfangzaunanlage in der Variante des Dipl.-Ing. Reiner Martin stellt ein massives Bauwerk dar, das den Charakter der Sportanlage an dieser Stelle verändern würde«, hatte es in der Vorlage geheißen.

»Bereits im Vorfeld hatten die Vertreter des SV Enger-Westerenger e.V. Bedenken zu dieser Variante dahingehend geäußert, dass vom Zaun abprallende Bälle für darunter beziehungsweise davor stehende Zuschauer eine Verletzungsrisiko darstellen könnten.«

Neue Variante kostet weniger

Die neue Variante sieht stattdessen vor, zwischen den drei Flutlichtmasten auf der Westseite ein Ballfangnetz zu spannen. Damit die Zuschauer nicht beeinträchtig würden, könnte die Abspannung in etwa 2,50 bis drei Metern Höhe erfolgen, schreibt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Das Netz werde dann mit Klapphaken oder Gewichten hinter der Stufenanlage am Fuße des Walls und somit hinter den Zuschauern befestigt. Baumpflegerische Maßnahmen seien an dieser Stelle weiter nicht erforderlich.

Die Kosten für das Ballfangnetz und weiterer Nebenarbeiten werden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das entspricht etwa einem Drittel der zuvor geplanten Summe. Die Mittel dafür stehen laut Vorlage aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW haushaltsrechtlich zur Verfügung.