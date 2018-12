Die Planer aus Warstein-Hirschberg (Kreis Soest) sollen Anfang des kommenden Jahres damit beginnen, teilte der Verwaltungschef am Montagabend in der Ratssitzung mit.

Das sei auch der Bürgerinitiative Lüttke Hagen mitgeteilt worden. Das Planerbüro soll unter anderem eine artenschutzrechtliche Bewertung des Areals vornehmen, erklärte Meyer den Ratsfraktionen. Die Ergebnisse der Begehung sollen als weitere Diskussionsgrundlage dienen. Die Erfassung werde kartografisch dokumentiert und durch Fotos ergänzt.

Verwaltung hält am Konzept fest

Vor mehr als einem Jahr hatte der zuständige Fachausschuss beschlossen, das Hagenwäldchen unter anderem aus Verkehrssicherheitsgründen zu durchforsten. Verschiedene Zwischenfälle wie Sturmschäden auf privaten Flächen hätten eine Überprüfung der Pflegesituation notwendig gemacht, hieß es. Verwaltung und Rat hatten in einem Schreiben an die Bürgerinitiative betont, am Durchforstungskonzept festhalten zu wollen.

Über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren sollen Eingriffe durchgeführt werden – möglichst schonend und mit Rücksicht auf geschützte Arten. »Zu keinem Zeitpunkt war geplant, den gesamten alten Baumbestand der Fläche zu entfernen. Im Gegenteil wurde eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Bestandspflege angestrebt, um die Waldfläche dauerhaft zu erhalten«, schrieb der Bürgermeister in einem Brief an die Initiative.

Lüttke Hagen sammelt weiter

Dort befürchtet man, dass der gesamte alte Baumbestand in den kommenden Jahren verschwinden wird. Für den Erhalt der Bäume haben die Initiatoren von Lüttke Hagen eigenen Angaben zufolge viele Unterschriften gesammelt. Alle Unterstützer, die noch Listen führen sind am Mittwoch um 18 Uhr ins Café Solero eingeladen, heißt es in einer Mitteilung.