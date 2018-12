15 Monate lebte Theodor Trampler in den 1920er Jahren in den USA. Seine Erlebnisse dokumentierte er mit Fotografien, aber auch in den Briefen, die er an seine Familie schrieb.

Von Daniela Dembert

Enger (WB). Ulrich Balß blättert durch das mattschwarz eingebundene Hardcover-Buch »New York Past & Present« in seinen Händen. »Ich wollte nicht nur einen weiteren unter zig New York-Bildbänden auf den Markt schmeißen«, sagt der Musikverleger. »Dies ist die Geschichte meines Großvaters.«

Als Balß, der in Enger aufgewachsen ist, vor einigen Jahren eine mit Fotos und selbstgebundenen Büchern gefüllte Kiste aus dem Nachlass seines Großvaters Theodor Trampler erhielt, ahnte er zunächst nicht, welchen Schatz er da bekommen hatte.

»Das waren Bilder, die mein Großvater während seines 15-monatigen Aufenthalts in New York gemacht hatte. Die Bücher beinhalten seine Briefe, die er in jener Zeit in die Heimat an seine Lieben geschickt hat«, erzählt Ulrich Balß.

Theodor Trampler hat, wie viele Europäer zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, den Weg über den großen Teich angetreten, um in Amerika Arbeit zu finden. Hilfestellung erhielt der Leipziger von einem Freund, der bereits in New York lebte. Schnell fand er eine Anstellung als Buchbinder und schickte fortan jeden Cent, den er erübrigen konnte, an seine Ehefrau und Kinder.

Geld mit Fotos verdient

Nebenbei verdiente der Deutsche Geld mit Fotografien, die er an andere Auswanderer, deutsche und amerikanische Zeitungen verkaufte. Die vielfältigen Bilder dokumentieren nicht nur den schnelllebigen, großstädtischen Schmelztiegel, sie zeigen auch Szenen aus dem Alltag eines Auswanderers.

Ulrich Balß hat die Bilder seines Vorfahren kombiniert mit Auszügen aus dessen Briefen und mit Fotos, die er selbst 2017 in der nordamerikanischen Metropole machte. Entstanden ist ein Werk, das irgendwo zwischen Biografie, Bildband und zeitgeschichtlichem Dokument anzusiedeln ist.

»Es ist die Geschichte des kleinen Mannes. Einerseits ist sie exemplarisch für viele Auswanderer, die aus der Not heraus ihre Heimat verlassen haben. Andererseits ist seine Geschichte besonders«, sagt der Enkel.

Trampler erlebte Ereignisse wie die erste Flugzeug-Ozeanüberquerung und die Konfettiparade zu Ehren der Piloten als Augenzeuge und beschrieb sie in seinen Briefen. »Wichtig war mir, auch Passagen festzuhalten, die vom Alltag, beispielsweise von Lebensmittelpreisen, Löhnen und Arbeitszeiten erzählen«, sagt Balß, der das Engeraner Forum mitbegründet hat.

Die Recherchen zum Buch seien unheimlich spannend und zugleich wegen der schwer zu entziffernden Sütterlin-Handschrift, in welcher die mehr als 100 Briefe Theodors verfasst sind, anstrengend gewesen. Seinem Großvater, den er als Kind nur selten gesehen habe, fühlt sich Ulrich Balß heute näher. »Es gibt einige Gemeinsamkeiten. Beispielsweise hat mein Großvater ebenso wie ich gern fotografiert.«

»Es macht mich stolz«

»Es macht mich auch stolz, einen Großvater gehabt zu haben, der den Mut zu diesem Schritt hatte, um seine Familie ernähren zu können. Das finde ich schon sehr besonders«, sagt Balß.

Eine eigene Komponente steuerte der 64-Jährige mit einer CD, dem Soundtrack zum Buch, bei. »Einige der Stücke waren in den 20er Jahren richtige Hits, weitere Songs stammen aus anderen Jahrzehnten. Alle sind von New Yorker Musikern neu eingespielt«, erzählt der Musikproduzent.

Eines möchte Ulrich Balß mit seinem Buch anstoßen: einen Perspektivwechsel. »Mein Großvater war ein Wirtschaftsflüchtling. Das war damals nichts Verwerfliches. Nur ging seine Reise von Deutschland nach Amerika, nicht von Afrika nach Europa.«

Im kommenden Jahr wird der Bremer im Elsbach-Haus eine Ausstellung mit den New York-Fotos gestalten. Das Buch »New York Past & Present – 1928 until now« kann überall bestellt werden und ist in der Engeraner Buchhandlung Liebold vorrätig.