Mario Niemeyer (links) ist an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag im Dienst. »Dafür habe ich an Silvester und Neujahr frei«, sagt der Polizeioberkommissar. Foto: Jan Gruhn

Von Jan Gruhn

Enger/Spenge (WB). Während alle anderen Weihnachten feiern, sind sie im Dienst: die Frauen und Männer des Rettungsdienstes und der Polizei. Für ihren Einsatz, den sie an jedem Tag des Jahres aufbringen, hat es am Freitag ein Dankeschön vom Landrat gegeben.

Jürgen Müller war in der Spenger Rettungswache und bei der Polizei in Enger zu Gast. Zusammen mit Polizeidirektor Dirk Zühlke, Bernd Kröger von der Kreisfeuerwehr und Kreisdezernent Norbert Burmann überbrachte er warme Worte und eine kleine Geschenktüte.

Mario Niemeyer ist einer von denen, die trotz der Feiertage arbeiten müssen. Der Polizeioberkommissar übernimmt sowohl an Heiligabend sowie am ersten Weihnachtstag den Tagdienst. Statt gemütlich beim Festessen zu sitzen, steckt er von 10 bis 19 Uhr in der Uniform. »Meine Frau muss an allen drei Feiertagen arbeiten«, erklärt der Polizeibeamte. Sie arbeite im Catering eines Krankenhauses. »Mir ist es lieber, an Weihnachten zu arbeiten. Dafür habe ich an Silvester und Neujahr frei.«

Familienkonflikte zum Fest?

Es stimme schon, dass er an Weihnachten immer mal wieder zu Familienstreitigkeiten gerufen würden, sagt Niemeyer. Manchmal haben sich die Verwandten lange nicht gesehen, da könnten Konflikte hochkochen. »Ich versuche dann natürlich, die Situation zu beruhigen und zu vermitteln.« Zudem erklärt Niemeyer, dass die Frequenz von Verkehrsunfällen während der Feiertage sinke.

Kreisdezernent Norbert Burmann (2. von links) und Landrat Jürgen Müller (3. von links) besuchen die Rettungswache und die Polizei. Foto: Jan Gruhn Kreisdezernent Norbert Burmann (2. von links) und Landrat Jürgen Müller (3. von links) besuchen die Rettungswache und die Polizei. Foto: Jan Gruhn

Darüber dürfte sich auch Tobias Nienaber freuen. Der Leiter der Rettungswache in Spenge ist am zweitem Weihnachtstag im Einsatz – von 7.30 bis 19.30 Uhr. Doch aus den vergangenen Jahren weiß er bereits: »Dieser Dienst ist entspannter, weil wir es uns hier auf der Wache auch weihnachtlich machen.«

Der geschmückte Tannenbaum steht schon, an der Wand hängt noch ein Adventskalender. Wie sieht es mit einem Festessen aus? »Wir haben geplant, etwas beim Griechen zu bestellen«, bekennt der Wachleiter.

Das sagt der Landrat über die Personallage

Sowohl in der Rettungswache als auch bei der Polizei geht’s beim Jahresabschlussbesuch des Landrats auch um Personalsorgen. »Das Land hat in den vergangenen Jahren zu wenig Polizisten ausgebildet«, meint Müller. Die Anwesenden waren sich darüber einig, dass die Nachbesetzung eine der künftigen Hauptaugenmerke seien müssten.

Auch im Rettungsdienst sei es schwer, Fachpersonal anzulocken, so Wachleiter Nienaber. Auch wenn es in diesem Jahr noch keine Besetzungsprobleme gegeben habe. Stolz ist der Rettungswachen-Boss derweil auf seine derzeitigen Auszubildende. »Die bringen richtig Pferdestärken mit.«