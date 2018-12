Von Daniela Dembert

»Ich hab mal rumgefragt, aber niemand hier weiß, wie alt die Figuren sind und woher sie überhaupt kommen«, sagt Pastor Eckardt Koch. Unschwer zu erkennen ist allerdings, dass es sich um ein Sammelsurium aus zwei verschiedenen Sortimenten handelt. Während die hauptsächlich aufgestellten Figuren eine hölzerne Optik haben, ist das zweite Set ein tönernes mit runden, wenig detaillierten Formen, dessen Bemalung an vielen Stellen abgeschlagen ist.

Schon 3000 Euro gespart

Jetzt wird für eine neue Darstellung gespart. Gut 3000 Euro sind schon zusammen gekommen. »Das ist richtig toll«, findet Koch, denn »hier in Enger ist mir von Anfang an die Anziehungskraft der Krippe auf Kinder aufgefallen.« Stets sei die Darstellung der heiligen Familie im ärmlichen Stall ein Punkt, dem sich Kinder neugierig und nahezu andächtig näherten.

»Das ging mir als Kind aber ganz genauso«, gesteht Koch. Sehr genau erinnere er sich an sein erstes Weihnachtsfest in Enger. »Die Predigten waren geschrieben, aber ich lag krank im Bett und konnte nicht sprechen. Weil ich aber die Krippe unbedingt sehen wollte, bin ich am 25., als die Gottesdienste vorüber waren, in die Kirche gehuscht , um sie mir anzuschauen.«

Nur noch eine Hand: die Krippenfigur von Josef. Foto: Daniela Dembert Nur noch eine Hand: die Krippenfigur von Josef. Foto: Daniela Dembert

Das ist 25 Jahre her. Damals sei die Krippe noch von Küster Rolf Hoffmann in einer Nische im Chorraum aufgebaut gewesen. »Mirco Hartwig hat dann die Krippe zu den Menschen gebracht«, blickt Koch zurück. »Das war 2003, sein zweites Weihnachtsfest als Küster und er hat sich wirklich Gedanken gemacht.«

Hartwig hat das Holzgestell, auf dem die Krippe nach wie vor präsentiert wird, unter die Kanzel gebaut, damit das Arrangement schon von Weitem zu sehen ist.

Vier Stunden lang aufgebaut

In diesem Jahr hatte er beim Aufbau Unterstützung von einer Gruppe Katechumenen, die das Szenario liebevoll gestaltet haben. »Vier Stunden lang haben wir den Weihnachtsbaum geschmückt und die Krippe aufgebaut. Und es hat richtig Spaß gemacht«, sagt Paulina Schell, die gemeinsam mit Ayleen Peschke, Levke Dünemann, Amy Wacker und Fynn Burdig fleißig war.

Jetzt, in einer Landschaft aus Moos, kleinen Bäumen und Natursteinen, strahlen die Figuren voll feierlicher Magie. Doch wer genau hinschaut, findet Ochsen mit abgebrochenem Horn, ein Schaf mit gespaltenem Rücken und den einarmigen Josef, dessen Hals ebenfalls eine notdürftig geklebte Bruchstelle aufweist. Die Anzahl der Schafe ist dezimiert und am Stall, in dessen heimelig-warmer Beleuchtung die heilige Familie ruht, blättert stellenweise das Furnier.

Wie die neue Krippe aussehen soll, ist noch nicht entschieden. Fest steht laut Koch aber: »Die alten Figuren halten wir in Ehren. Und eine davon wird verschenkt.« Ein Gemeindemitglied, das von der Neuanschaffung in der Zeitung gelesen hatte, habe gebeten, eine der Figuren für seinen Sohn haben zu dürfen. »Der hat nämlich früher gemeinsam mit Küster Rolf Hoffmann die Krippe aufgebaut. Jetzt hätte er gern eine der Statuen zur Erinnerung. Und die soll er auch bekommen«, so Koch.