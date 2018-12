Von Daniela Dembert

Das druckfrische Heft umfasst alle Veranstaltungen des Widukind- und Kleinbahnmuseums sowie der Gerberei und liegt in Enger bereits in Geschäften und an öffentlichen Stellen aus, ab Anfang Januar ist es auch in anderen Museen des Kreises erhältlich.

Gerbereimuseum

Etwas weniger Programm als gewohnt bietet im kommenden Jahr die Gerberei. »Wir hoffen, in der zweiten Jahreshälfte mit den Sanierungsarbeiten der Lohgerberei starten zu können und haben uns deshalb etwas eingeschränkt«, erklärt Angela Franke vom Förderverein der Gerberei.

Neben Kunstausstellungen dürfen sich Besucher auch auf eine Sonderausstellung zur Historie der alten Gerberei freuen. »Nach dem großen Erfolg unserer Sonderausstellung ›Jeder kennt Leder‹ führen wir das Thema zur festen Ausstellung fort und informieren auch über die Lohgerberei und unsere Vorhaben«, erzählt Angela Franke.

Zwei Lesungen, eine des Rumpelstilzchen-Literaturprojekts des Widukind-Gymnasiums und eine des Autors und Rezitators Michael Helm, sowie ein Cafékonzert und zwei Abendkonzerte – unter anderem mit dem Blueser und Slidegitarristen »Greyhound George« alias Jürgen Schildmann – stehen im September an.

Kleinbahnmuseum

Mit 16 Veranstaltungen lädt das Kleinbahnmuseum mindestens einmal im Monat zum Besuch ein. Neben den längst etablierten Tangoabenden stehen vor allem Fahrzeugausstellungen auf dem Plan. »Wir haben uns ja Mobilität auf unsere Fahne geschrieben«, begründet Gerd Althoff, Vorsitzender des Museumsvereins. So werden zusätzlich zu den viel beachteten Oldtimermotorrad- und Automobilausstellungen die Hallentore zu einer Volkswagen-Transporter-Ausstellung geöffnet. Am 22. September findet die Lkw-Ausstellung statt. »Wir haben schon jetzt 40 angemeldete Wagen«, sagt Althoff. Die Spanne reiche von Pritschen- über Tank- bis zu Feuerwehrwagen. »Letztere sind natürlich immer besonders gut in Schuss, weil sie gut gepflegt wurden und vergleichsweise wenig Kilometer auf dem Tacho haben«, so der Kenner.

Auch der im Zweijahresturnus stattfindende Landfrauenmarkt darf 2019 ebenso wenig fehlen wie der Weinmarkt Ende September in der gemütlich-rustikalen Atmosphäre der Fahrzeughalle.

Beim Kreisgeschichtsfest so gut angenommen, dass eine Fortsetzung unumgänglich schien: das Rangierlok-Diplom, das an jeweils einem Termin im Mai und September erlangt werden kann.

Widukind-Museum

Sechsmal lädt das Widukind-Museum im Jahr 2019 zum Curz­weyl Cabinett, erstmalig am 15. Februar mit dem Ensemble Vinorosso und einer Kombination aus Konzert und Lesung. Es folgen ein Stummfilmabend mit einem Werk Friedrich Wilhelm Murnaus sowie ein Konzertabend mit Lieblingsstücken der Komponistin Clara Schumann anlässlich ihres 200. Geburtstags. Die Reihe »Enger liest« wird fortgesetzt und die Dreyener Kulturdeele macht auf ihrer Welttournee einen kurzen Stopp in Enger-Mitte. Am 28. Juni wird die Wanderausstellung »Aus Dörfern werden Städte« zur Akzise-Reform eröffnet. »Wir müssen stets darauf besonnen sein, aktuell zu bleiben«, sagt Leiterin Regine Krull.

Daher seien Vorträge, die die Figur Widukinds in irgendeiner Weise thematisierten, immer Bestandteil des Jahresprogramms. So wird die Dynastiegeschichte Widukinds in einem Vortrag von Saniye Al-Baghdadi unter dem Aspekt der Heilbringung betrachtet. Zudem werden natürlich die Kinder- und Besucherprogramme und Führungen durch Enger fortgeführt.

Am 25. August treten gleich mehrere Kooperationspartner auf den Plan, um »Enger klingt« rund um die Stiftskirche zu realisieren und in allen Winkeln des Kirchplatzes akustische und andere Überraschungen bereitzuhalten.

»Im November gestalten wir einen Abend mit Liederlichem von Helen Vita, die in den 60er Jahren auf den Index kam wegen ihrer frivolen Texte«, erzählt Museumsleiterin Regine Krull.

Das kulturelle Angebot sei prägend für die Stadt, findet Christoph Ogawa-Müller, Vorsitzender des Kultur- und Verkehrsvereins: »Die Spanne von der Darstellung unserer ländlichen Vergangenheit bis zur kulturell hochkarätigen Gegenwart ist wirklich beachtlich.«

Wer sich davon überzeugen möchte, findet alle Veranstaltungen im terminologischen Überblick im neuen Programmheft sowie auf den Internetseiten der Stadt Enger und der Museen.