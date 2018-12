Das Hagenwäldchen in Enger an der Maiwiese soll erhalten bleiben. Das meinen auch ehemalige Engeraner wie Peter Hoffmann aus Portugal. Foto: Gerhard Hülsegge

Enger (WB/gge). 1500 Unterschriften hat die Bürgerinitiative »Lüttke Hagen« für den Erhalt des Hagenwäldchens in Enger gesammelt, Jetzt erhalten die Aktivisten sogar Unterstützung aus dem Ausland. Peter Hoffmann aus Portugal erklärt sich solidarisch mit jenen, die den Ratsbeschluss von 2017 zur Durchforstung des Waldes nahe der Maiwiese für falsch halten. Der Verleger, der mehr als ein Drittel seines Lebens in Enger verbracht hat, verfolgt die Debatte über den WESTFALEN-BLATT-Auftritt im Internet.

»Mit großem Erschrecken habe ich gelesen, dass der kleine Hagen abgeholzt werden soll. Für mich und meinen Bruder war der kleine Hagen mit der Maiwiese, von der Niedermühlenstraße aus, ein idealer Spielplatz für Indianer oder Räuber und Gendarm«, schreibt Hoffmann, der inzwischen in Vale do Lobo an der Algarve wohnt. Weiter meint der Verleger: »Im Winter, wenn Schnee lag, war der kleine Hagen unser Rodelrevier. Abgesehen von diesen nostalgischen Erinnerungen: Welche Stadt kann sich schon glücklich schätzen, ein kleines Wäldchen mitten in der Stadt zu haben? Es gibt nichts Besseres für das Mikroklima, was natürlich nach dem letzten Sommer eine besondere Bedeutung für alle Bürger hat. Darüber hinaus sichert der Wald die Feuchtigkeit im Boden und säubert die Luft. Jeder Baum ist eine Investition in die Zukunft.«

Unterirdische Symbiosen

Die Bäume im kleinen Hagen sicherten auch den Hang, betont der Ex-Engeraner. »Würden die Bäume gefällt, würden sicher immense Kosten entstehen, um den Hang zu sichern. Die möglichen Erlöse aus dem Holzeinschlag würden dabei sicher um ein Vielfaches überschritten werden«, meint er.

Ferner betont Peter Hoffmann: »Heute weiß man, dass Bäume unterirdische Symbiosen ausbilden. Und schon die Herausnahme eines einzigen Baumes kann das biologische System erheblich schädigen. Der kleine Hagen ist nicht nur ein bedeutendes Kulturgut für Enger, sondern auch ein ökologisches Gut!«

Sein Appell an die Politiker der Widukindstadt: »Ich hoffe, es siegt die Vernunft über die ›sektionale Nutzung‹.«