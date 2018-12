Von Daniela Dembert

Enger (WB). Silvestertraditionen mögen von Haus zu Haus differieren, aber wenn es um das goldbraune, in Zucker gewälzte Gebäck geht, sind sich doch irgendwie alle einig: Der Berliner gehört einfach zum Jahreswechsel dazu. Auch in Enger.

Gut 1000 der Hefeteigrundlinge werden in der Handwerksbäckerei Strack für den Silvesterabend frisch abgebacken. »Eigentlich geht das schon nach Weihnachten los. Mit Näherrücken des Jahreswechsels bekommen die Menschen Appetit auf Berliner und die Nachfrage steigt«, erzählt Christel Strack, die gemeinsam mit ihrer Schwester Sabine Büschke den Familienbetrieb an der Burgstraße führt.

Füllung mit Marmelade und Eierlikörpudding

Die Berliner füllt das Traditionsunternehmen mit Johannisbeermarmelade, »weil wir die einfach am leckersten finden, oder wahlweise ›beschwipst‹ mit Eierlikörpudding und Zuckerguss statt -panade«, erzählt Strack. Dazu kommen Apfelberliner und Schmalzkringel. Keine kleinen Überraschungen? »Doch! Wer es denn gern hätte, kann bei uns auch den mit Senf gefüllten Berliner für die Silvesterparty bestellen«, räumt die Chefin schmunzelnd ein. Persönlich finde sie es aber immer schade um das leckere Backwerk, das dann keiner mehr essen möge.

Zutaten müssen frisch sein

Eier, Mehl, Butter, Hefe, Wasser, Zucker – die Zusammenstellung der Zutaten sei eigentlich keine Wissenschaft, sagt Christel Strack. »Aber ganz frisch müssen sie sein.« Deshalb geht es am Silvestermorgen schon sehr früh los mit der Teigfertigung. Die vorgefertigten Teiglinge werden am letzten Vormittag des Jahres auch in mehreren Etappen abgebacken, um den Kunden immer wieder frische Ware anbieten zu können.

Der angesetzte Hefeteig wird, kommt er aus der Knetmaschine, in Leiber portioniert, dann auf Teigplatten ausgerollt. Diese werden in die Rotationsmaschine eingesetzt, in der die Teigbällchen maschinell abgepresst und durch Rütteln rundgewirkt werden, damit eines dem anderen gleicht. Und natürlich, weil’s einfach schneller geht. Dann haben die Rohlinge etwa eine Stunde lang Ruhe. »Danach können sie ins Fett«, sagt die Bäckerin und stürzt ein Blech mit 40 Rohlingen auf einen Drahtkorb, der dann in das etwa 180 Grad heiße Fett abgesenkt wird. Auf diese Weise bräunt die ganze Palette zehn bis 15 Minuten gleichmäßig, zwischendurch wird gewendet.

Senf kommt nicht ins Gebäck

Beim Abbacken setzt Bäckerei Strack auf Erdnussöl, das für eine schöne Bräune sorgt, nicht aufdringlich im Geschmack ist und wesentlich nachhaltiger angebaut wird als das zum Frittieren viel verwendete Palmöl. Bis 13 Uhr haben Kunden am Silvestertag noch Gelegenheit, in der Bäckerei in der Burgstraße ihr Schmalzgebäck zum Jahreswechsel zu bekommen – allerdings ohne Senf.