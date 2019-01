Enger (WB/ph). Zum traditionellen Jahresabschluss-Schießen hat der Vorstand der Schützengesellschaft Westerenger seine Mitglieder in das Schützenheim eingeladen. Oberst Reiner Olschewsky freute sich bei seiner Begrüßung darüber, dass mehr als 50 Mitglieder am vergangenen Samstag anwesend waren. Die Schützen-Damen hatten für ein leckeres Buffet gesorgt.

Der sportliche Teil des Abends bestand aus zwei Disziplinen. Einerseits stand ein Glücksschießen, getrennt zwischen Damen und Herren, auf dem Programm, andererseits das Schießen auf die Jahresscheibe, auch hier die Konkurrenz getrennt nach Damen und Herren. Bei beiden Disziplinen waren besondere »Schikanen«, sprich Schwierigkeitsgrade, zu bewältigen.

Auch Glück spielt eine Rolle

So war beim Schießen auf die Jahresscheibe die »10« nicht in der Mitte der Scheibe platziert, sondern exzentrisch, also außerhalb des Kreiszentrums, angeordnet. Geschossen wurde mit dem Kleinkaliber-Gewehr aus 50 Metern Entfernung. Hier siegte bei den Herren Gerd Schwidde. Bei den Damen siegte Bärbel Olschewsky.

Beim Glücksschießen der Damen ergab sich folgendes Bild: 1. Platz Conny Bucksch, 2. Platz Marianne Göhner, 3. Platz Kerstin Göhner. Bei den Herren sicherte sich den 1. Platz Kevin Kosmehl den 2. Platz Olaf Kosmehl und den 3. Platz belegte Bernhard Tiemann. Oberst Reiner Olschewsky nahm die Siegerehrung vor und überreichte die Pokale an die erfolgreichen Schützen und gratulierte allen zu ihrem Erfolg. Abgerundet wurde der Abend mit einem Preisknobeln, das natürlich, wie in den vergangenen Jahren auch diesmal nicht fehlen durfte.