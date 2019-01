Die Stiftskirche in Enger: Die halbe Stelle, die in der Kirchengemeinde freigeworden ist, wird im Falle ihrer Besetzung dem Bezirk Enger-Mitte zugeschlagen. Weil die übrigen Geistlichen ihre Stellen wieder auf 100 Prozent aufstocken, kommt es zu Veränderungen – zum Beispiel bei den Seelsorgebezirken. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Hartmut Horstmann

Enger (WB). In der Evangelischen Kirchengemeinde Enger stehen Veränderungen an. Anlass ist der Fortgang der Pfarrerin Petra Schmuck (Enger-Mitte). Bei der Landeskirche wurde der Antrag auf Besetzung einer halben Stelle gestellt.

100 Prozent für die Gemeinde

Um zu verstehen, warum es nach dem Fortgang einer Geistlichen zu Verschiebungen kommt, muss man sich die bisherige Stellenaufteilung anschauen. Bislang hatten sich fünf Geistliche viereinhalb Stellen geteilt. Vor einigen Jahren seien es noch fünf Stellen gewesen, sagt Joachim Eisemann, der Vorsitzende des Presbyteriums.

Der 51-Jährige gehörte zu denen, die vor Jahren nach dem Wegfall der halben Stelle umgeschichtet haben: von 100 auf 80 Prozent für die Gemeinde, und zusätzlich 20 Prozent für den Kirchenkreis. Nach dem Fortgang von Pfarrerin Schmuck werden die Verbleibenden ihren Gemeindeanteil wieder auf 100 Prozent ausbauen – übrig bleibt besagte halbe Stelle, die neu zu besetzen ist.

Mehr Bestattungen als Taufen

Seit 17 Jahren ist Joachim Eisemann Pfarrer in Enger (Oldinghausen/Pödinghausen). Er kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als die Evangelische Gemeinde auf fünf Pfarrstellen und eine Diakonenstelle kam. Parallel zum Abbau der Pfarrstellen vollzog sich der Rückgang bei den Gemeindegliedern. Deren Zahl beziffert Eisemann heute auf etwa 10.800: »Das sind 800 bis 1000 weniger als vor zehn Jahren.«

Dabei sind es weniger die Kirchenaustritte, die hier zu Buche schlagen, sondern: »Wir haben mehr Bestattungen als Taufen.« Die Entwicklung der Gemeindezahlen sei ein Spiegelbild einer älter werdenden Gesellschaft.

Wenn die halbe Stelle besetzt wird, ist der Presbyteriumsvorsitzende mit der Personalausstattung zufrieden: »Damit können wir für die nächsten vier bis fünf Jahre gut bestehen – bis dann der nächste Pfarrer in den Ruhestand geht.« Hinsichtlich der halben Stelle muss die Arbeit anders als bisher verteilt werden – wobei die Geistlichen in ihren Pfarrbezirken bleiben und die halbe Stelle Enger-Mitte zugeschlagen wird. Leichte Veränderungen gebe es zum Beispiel bei den Seelsorgebezirken, so Eisemann.

Kein Einzug ins Pfarrhaus

Für Petra Schmuck, die jetzt in Rehme als Pfarrerin tätig ist, war es ein Abschied nach langer Zeit. Auf 29 Jahre in Enger blickt sie zurück – und verspricht im Gemeindebrief, sie werde weiterhin in Enger wohnen bleiben. Sie bleibe Gemeindeglied.

Eine weitere Veränderung hatte sich durch den Fortgang von Susanne Böhringer (Westerenger/Dreyen) ergeben. Die Stelle übernimmt der 51-jährige Stephan Horstkotte. Bereits im Sommer ist er als Vertretung gekommen. Zuvor hat er 15 Jahre in Petershagen als Pfarrer im Entsendungsdienst gearbeitet.

In Westerenger bekleidet er seine erste reguläre Pfarrstelle – wobei er, anders als üblich, nicht im Pfarrhaus wohnen wird. »Ich habe ein eigenes Haus in Oetinghausen«, sagt Horstkotte. Probleme hinsichtlich der Erreichbarkeit sieht er nicht. Von seinem Haus bis zur Gemeindegrenze seien es etwa 800 Meter. Außerdem könne man ihn jederzeit anrufen.