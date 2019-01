Von Gerhard Hülsegge

Enger/Spenge (WB). Die Heiligen Drei Könige waren die Ersten, die dem Stern über Bethlehem folgten und laut biblischer Überlieferung die Geburt Jesu feierten. Mehr als 2000 Jahre später statteten am Freitag Sternsinger den Rathäusern in Enger und Spenge ihre Besuche ab.

»Auch Bürgermeister sind ganz normale Menschen«, ermunterte Ursula Veer in Spenge Liliane (8), Vanessa (8) und Michelle (9) dazu, mutig auf Bernd Dumcke zuzugehen und um eine Spende für behinderte Kinder in Peru zu bitten. Der Chef von Rat und Verwaltung zückte sogleich einen Umschlag für die Sammelbüchse und schenkte den Kindern, die sich als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet hatten, obendrein noch Schokolade.

Auch ein Hirte dabei

Ähnlich ging es später im Rathaus Enger zu, wo Kerstin Ebert den in Urlaub befindlichen Bürgermeister Thomas Meyer vertrat. Hier wünschten Maja Schweika (8), Maja Passhorn (9), Marlene Foster (9) zusammen mit dem Hirten Jakob Foster (5) allen Mitarbeitern im Rathaus in Reimform Gesundheit und göttliches Wohlgefallen. Dann hefteten sie die Segenszeichen gleich zweimal über die Türen – einmal drinnen am Vorzimmer des Bürgermeisters und einmal draußen am Eingang zum Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße.

Begleitet wurde die Engeraner Gruppe von Pastor Carsten Adolfs und Friederike Foster von der katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius. In Spenge waren von der St.-Joseph-Gemeinde Ursula Veer, Mechthild Burg und Gemeindereferentin Armgard Diethelm mit von der Partie.

Aussendung nach Messen

An diesem Sonntag, 6. Januar, werden 54 Sternsinger im Alter von 7 bis 15 Jahren jeweils nach den Familienmessen (Beginn in Spenge um 9 Uhr, in Enger um 10.30 Uhr) ausgesandt, um insgesamt etwa 560 Familien aufzusuchen, Segen zu spenden und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Mit dem Kreidezeichen *20C+M+B+19* bringen sie den Segen »Christus segne dieses Haus« (lateinisch: »christus mansionem benedicat«) zu den Gemeindemitgliedern, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

»Wir gehören zusammen« lautet die Kernbotschaft der Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. »Die Sammlung dient einem wichtigen sozialen Zweck. Deshalb geben wir gerne«, meinte Kerstin Ebert.