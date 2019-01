Von Julia Lüttmann

Schon mit drei Jahren bekam der Sohn des Künstler-Ehepaares Erna und Eberhard Hellinge den ersten Musikunterricht. Zunächst spielte er Flöte, bevor er als Elfjähriger auf die Geige umsteigen durfte. »Endlich«, wie er sagt. Das Instrument faszinierte ihn derart, dass er es kopierte und mit dem Bau der ersten eigenen Geige den Grundstein für seine spätere Karriere legte.

Vom Talent eingeholt

Schon als Jugendlicher machte er sich in der Region einen Namen als Musiker. Zusammen mit seinem Bruder Stefan wurde er mit dem ersten Kulturförderpreis der Stadt Enger ausgezeichnet. »Beide sind brillante Musiker, Stefan als Flötist und Andreas als Geiger«, sagt Christoph Ogawa-Müller, der die Entwicklung der beiden bis begleitet. Während Stefan Hellinge heute als Ingenieur arbeitet, hat sich Andreas Hellinge als Geigenbauer weltweit einen Namen gemacht. Nach dem Abitur 1983 am Widukind-Gymnasium in Enger absolvierte er zunächst seinen Zivildienst. Anschließend setzte Hellinge, der als Jugendlicher ein Stipendium für die ein Hochschule für Musik in Detmold gewann, seine musikalische Ausbildung am Conservatoire de Genève fort.

Mit Mitte 20 fällte Hellinge schließlich die Entscheidung, sich auf den Geigenbau zu konzentrieren. »Der Geigenbau bot mir eigentlich zu wenig Freiraum, aber mein Talent hat mich eingeholt«, sagt er mit einem Schmunzeln. Zwei Jahre lang erlernte er die Grundlagen der Geigenbaukunst in Lyon. »Ein Instrument zu bauen, das ist wie jemandem eine Stimme zu geben«, beschreibt der 55-Jährige seine Passion. In seine Arbeit fließt dabei das Wissen um 300 Jahre Musikgeschichte ebenso ein wie handwerkliches Können und mathematische und physikalische Kenntnisse.

Werkstatt in Barcelona

»Jedes Instrument ist ein Unikat«, fügt Hellinge mit leicht französischem Akzent hinzu. Vier bis fünf Geigen baut er pro Jahr – jedoch nie auf Bestellung. Die Kunden kommen dennoch aus der ganzen Welt in seine Werkstatt, die er kürzlich nach Barcelona verlegt hat. Hier arbeitet er nun unter freiem Himmel, während seine Freundin Diédrie Mano als Musikerin arbeitet.

Ahorn oder Fichte sowie ein patentiertes Griffbrett verwendet Hellinge für seine Geigen, die seinen Kunden bis zu 45000 Euro wert sind. Dabei sieht sich Hellinge mehr als Handwerker als als Künstler, auf keinen Fall jedoch als Geschäftsmann. Denn auch wenn das Interesse an seinen Instrumenten inzwischen so groß ist, dass er auch höhere Preise erzielen könnte: »Ich baue jedoch lieber Geigen als mich um mein Business zu kümmern.«

Junge Künstler dürfen daher bei ihm umsonst musizieren. Auch sein Wissen um den Instrumentenbau gibt er gerne weiter. »Ich liebe meinen Beruf und kann davon leben. Mehr kann ich vom Leben nicht erwarten.«