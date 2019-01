Von Damiela Dembert

Enger (WB). In Erinnerung an den Sachsenherzog Widukind hat am Sonntag in Enger das traditionelle Timpkenfest stattgefunden. Dem Gottesdienst in der Stiftskirche schloss sich ein Vortag an.

Das Timpkenfest am Dreikönigstag lockt jährlich Menschen aus allen Stadtteilen und benachbarten Orten in die Stiftskirche. Bis zum Nest der Raben Robert und Roberta hat sich die Kunde von der Schenkung süßer Brötchenzipfel verbreitet. Das hat die beiden direkt neugierig gemacht und sie haben sich auf den Weg begeben, nach der Leckerei zu suchen. Wieso hier seit 600 Jahren Backwaren verschenkt werden, bekommen die beiden Handpuppen von Pastor Joachim Eisemann erklärt. Der Legende nach habe der Sachsenherzog Widukind etwas für Arme und Benachteiligte tun und außerdem ein Fest für alle Kinder veranstalten wollen, berichtet Eisemann. Das habe sich lang über den Tod Widukinds hinaus als Tradition in Enger verankert, zu der die Stadt gemeinsam mit der Kirchengemeinde einlade.

Frage nach Geben und Nehmen

Wie einst der Feldherr dazu kam, sich taufen zu lassen und als mildtätiger Stifter aufzutreten, stellten die Konfirmanden aus Oldinghausen/Pödinghausen in einem Schattenspiel szenisch dar. Weil das Timpkenfest vor allem für Kinder ist, waren diese mit musikalischen, gesanglichen und theatralischen Beiträgen auch kräftig an der Gestaltung beteiligt. Die jüngsten Zuschauer sammelten sich im Lauf des Gottesdienstes zahlreich auf den Stufen zum Chorraum, um das Geschehen bestens im Blick zu haben.

Vor den Kirchtüren wartete dann die süße Belohnung für die Aufmerksamkeit. Die Provisoren, Vertreter der Stadt, der Kirchengemeinde und Sattelmeier Matthias Ebmeyer, verteilten 6000 Timpken in mitgebrachte Beutel, Dosen und als Wegzehrung in Kinderkapuzen. In diesem Jahr war die Bäckerei Strack einziger Produzent der Weißmehlbackwaren. Eine Gabe für Kinder und Bedürftige hat der Sachsenherzog der Legende zum Gedächtnis seiner selbst etablieren wollen. Aber warum hat dieser Brauch auch heute noch Bestand? »Eine solche Gabe hat gute Chancen, tradiert zu werden«, erklärte Christiane Cantauw von der volkskundlichen Kommission für Westfalen in Münster, »weil sie etwas Besonderes und dadurch gemeinschaftsfördernd und identitätsstiftend für eine Stadt ist«.

Brot symbolträchtige Gabe

In ihrem Vortrag, der sich dem Gottesdienst anschloss, informierte die wissenschaftliche Referentin über »mittelalterliche Memorialstiftungen, darauf zurückgreifende Festbräuche und die Frage nach Geben und Nehmen«.

Stiftungen, die das Gedenken aufrecht erhalten sollen, habe es im frühen und Hochmittelalter häufig gegeben. Sie waren finanzieller Art, gegenständlich, baulich oder als Schenkungsbräuchen verankert. »Im Mittelalter hatte der würdige Arme einen festen Platz in der Gesellschaft. Bedürftige boten Stiftern die Möglichkeit, durch milde Gaben etwas für das eigene Seelenheil zu tun, was diese ihnen durch Gebete und Fürbitten vergolten. Es bestand also ein Verhältnis von Geben und Nehmen«, klärte Cantauw auf. Im Fall des Engeraner Timpkenfestes handele es sich um eine Tradition, die Äquivalente in der Arnsberger Stutenverteilung und der Spenneweih-Verteilung in Uslar finde. Auch hier sei das Brot eine symbolträchtige Gabe, die, an alle Menschen verteilt, eine Brücke innerhalb der Gesellschaft schlage.

Pastor Eckardt Koch findet: »Elementar am Timpkenfest ist der gemeinschaftsstiftende Aspekt.«