Für den Erhalt des Hagenwäldchens (im Hintergrund) haben sich in Enger mehr Bürger ausgesprochen als für das Manifest gegen Fremdenfeindlichkeit. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Wie berichtet, hat die Bürgerinitiative »Lüttge Hagen« 1500 Unterschriften für den Erhalt des Hagenwäldchens an der Maiwiese gesammelt, so dass sich Engers Kommunalparlament erneut mit dem Thema befassen muss. 1000 Unterschriften hätten sogar schon ausgereicht, um dem Einwohnerantrag zum Erfolg zu verhelfen.

»Anders kommunizieren«

Das Engeraner Manifest, initiiert vom Evangelischen Kultur- und Jugendzentrum Zebra, haben bislang deutlich weniger (etwa 800) Bürger unterzeichnet. Sie sprechen sich gegen jegliche Form von Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus aus.

Tuxhorn hält den Ratsbeschluss vom Dezember 2017, das Hagenwäldchen – wie vom damaligen Förster Herwart Siebert vom Landesbetrieb Wald und Holz vorgeschlagen – moderat in einem Zeitraum von acht bis zehn Jahren zu durchforsten, weiterhin für sinnvoll. Auch alle Ratsfraktionen hatten sich hinter den vor mehr als einem Jahr gefassten Beschluss gestellt. Für die Verwaltung meinte Fachbereichsleiterin Inge Nienhüser noch vor dem Jahreswechsel: »Man hat uns nicht verstanden. Wir müssen das anders kommunizieren.«

Derweil hat Bürgermeister Thomas Meyer die Umsetzung des verabschiedeten Nutzungskonzept ausgesetzt. Die Bürgerinitiative um Holger Stoppkotte vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND) verlangt von der Stadt die Entwicklung eines neuen Pflegekonzeptes. Förster Siebert ist inzwischen im Ruhestand. Seine Nachfolgerin bei Wald und Holz ist Anna Rosenland.

Initiative sucht Gespräch

Die Initiative »Lüttke Hagen« will die Ratsfraktionen noch im Januar zu einem Ortstermin ins Hagenwäldchen einladen und mit den Politikern »ins Gespräch kommen«, wie deren Sprecher Stoppkotte aus Westerenger betont. Die Stadt sieht sich unter anderem in der Verkehrssicherungspflicht, will insbesondere verhindern, dass Altholz etwa bei Stürmen Spaziergänger gefährdet. Aus forstwirtschaftlicher Sicht sollte ein Wald auch gepflegt werden.

Was zum Beispiel bedeuten kann, dass selbst ein gesunder Baum, der zu dicht neben einem anderen steht, gefällt wird, damit wenigstens einer ausreichend Sonnenlicht bekommt, um wachsen zu können. Und weil zum Beispiel auch Möbel aus Holz (also aus Bäumen) hergestellt werden, sind Fichte, Buche, Eiche oder Lärche für Förster und Waldbesitzer (egal ob Privatmann oder Kommune) auch ein Wirtschaftsgut.

Holzverkauf zurzeit schwierig

Allerdings ist der Holzmarkt insbesondere mit Fichte derzeit aufgrund des Schadens, der vom Orkantief »Friederike« im Januar 2018 angerichtet wurde, übersättigt. Die Preise befinden sich im sprichwörtlichen »Keller«. Die Sägewerke sind überlastet, selbst die Abfuhr erfolgt schleppend. Per Container wird das Holz deshalb inzwischen auch nach China verschifft.

Hinzu kommt, dass der Landesbetrieb Wald und Holz spätestens ab 2021 das Holz nicht mehr im Auftrag der Forstbetriebsgemeinschaften (FBGs) vermarkten darf, weil das als wettbewerbsverzerrend angesehen wird. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Rundholzvermarktung als rechtswidrig eingestuft. Einige FBGs, denen neben privaten Waldbesitzern auch Städte und Gemeinden angehören, sind deshalb bereits dazu übergegangen, sich zusammenzuschließen und eigene forstwirtschaftliche Vereinigungen und Dienstleistungsgesellschaften für den Holzverkauf zu gründen.