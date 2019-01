Drei Personen sind bei einem Unfall auf der Westerengerstraße verletzt worden. Ein 88-Jähriger war auf einen Bagger aufgefahren, sein Mercedes wurde in den Gegenverkehr geschleudert.

Enger (WB). Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist ein 88-jähriger Engeraner am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf einen Bagger aufgefahren.

Nach Angaben der Polizei befuhr er mit seinem Daimler Benz CLA die Wester­engerstraße in Richtung Jöllenbeck. In Höhe der Hausnummer 65 übersah er einen vorausfahrenden Bagger Caterpillar, der von einem 38-Jährigen aus Bad Salzuflen gefahren wurde, und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw nach links in die Gegenfahrspur geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Daimler Benz Vito zusammenstieß.

Dessen Fahrer, ein 27-jähriger Herforder, und die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt und mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr streute die Straße aufgrund auslaufender Betriebsstoffe großflächig ab. Die Westerengerstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10 Uhr gesperrt.