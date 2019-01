Romantische Trauungen: Das Torhaus an der Werburg in Spenge ist für Hochzeitspaare ein beliebter Ort für das Ehegelübde – genauso wie die Liesbergmühle in Enger. Foto: Hülsegge

Von Bärbel Hillebrenner

Enger/Spenge (WB).Hochzeitspaare lieben es romantisch. Was liegt da näher, das Ehegelübde – außer in den Standesämtern der Rathäuser – auch im alten Torhaus an der Werburg in Spenge oder aber in der historischen Liesbergmühle in Enger zu sprechen.

»Vor allem Pärchen von auswärts lieben das schöne Ambiente an der Mühle, an der man besonders im Sommer nach der Trauung mit seinen Gästen anstoßen kann«, sagt die Engeraner Standesbeamtin Miriam Scharf. 128 Liebespaare – darunter einige gleichgeschlechtliche – haben im Jahr 2018 das Ja-Wort in dem kleinen Mühlenkotten gesprochen. Darunter seien große Gesellschaften von bis zu 70 Personen gewesen genauso wie Zeremonien im Kleinen. Miriam Scharf: »Es gibt tatsächlich Paare, die kommen allein, da ist niemand aus dem Familien- oder Freundeskreis dabei. Die Verliebten konzentrieren sich ganz auf sich, für sie ist das ein unvergesslicher Moment.«

12 Stühle und Stehplätze

Aber auch im Trauzimmer im Enger Rathaus an der Bahnhofstraße haben viele Paare den Bund fürs Leben geschlossen. Dort gibt es zwölf Stühle und einige Stehplätze für die Gäste. »Manche Paare wollen auf dem Standesamt eher eine kleine Runde, weil sie später die Hochzeit in der Kirche größer und festlicher organisieren«, weiß die Standesbeamtin, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Dolores Adam die Trauungen in Enger vollzieht.

Rustikal, aber naturverbunden und edel im Ambiente ist es auch im Torhaus an der Werburg in Spenge: »Dass man hier seine Hochzeit wunderbar zelebrieren kann, hat sich herumgesprochen«, meint Standesbeamtin Heidrun Warncke. Viele Paare kämen aus Bielefeld oder Bünde. 123 Mal waren die Spenger Standesbeamten 2018 im Einsatz – neben Heidrun Warncke ist es noch Dirk Placke.

Obergrenze sind 100 Trauungen

Derzeit gibt es personelle Engpässe durch Mutterschutz, Ruhestand und Versetzung; nur im Notfall stünden zwei weitere Kollegen bereit. »Eigentlich liegt unsere Obergrenze bei 100 Trauungen, mehr ist nicht zu schaffen. Für dieses Jahr ist unser Kontingent schon komplett erfüllt«, sagt Heidrun Warncke. Eine neue Kollegin, die ihre Ausbildung an der Standesamtsakademie in Bad Salzschlirf macht, könnte – falls sie die Prüfung besteht – dann zur Entlastung beitragen. »Im Standesamt sind ja auch noch andere Aufgaben zu erledigen«, so Warncke.