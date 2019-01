Von Gerhard Hülsegge

»Wir können momentan nur noch Zähne ziehen. Bohren geht nicht mehr«, sagt Dr. Thilo Lübke, der gemeinsam mit Ehefrau Dr. Nayat Lübke die Gemeinschaftspraxis für Kieferorthopädie an der Bielefelder Straße 137b führt. D

er Mediziner und seine zahnmedizinischen Fachangestellten trauten ihren Augen nicht, als sie am vergangenen Donnerstag gegen 7.30 Uhr die Behandlungszimmer betraten. Sämtliche Bohrer, Motoren, Winkelstücke und Aufsätze fehlten. Die dazu gehörigen Kabel hatten die Diebe durchgeschnitten.

Einbruch zwischen Mittwoch und Donnerstag

Laut Polizei drangen in der Nacht von Mittwoch, 13 Uhr, bis Donnerstagmorgen Diebe in die Zahnarztpraxis ein, indem sie die hintere Außentür zu einem Praxisraum aufhebelten. Dabei hinterließen sie deutliche Spuren vom gewaltsamen Vorgehen am Rahmen und am Schloss. Die Täter entwendeten aus mehreren Behandlungsräumen diverse zahntechnische Spezialgeräte im Wert von 40.000 Euro. Außerdem ließen sie 660 Euro aus einer Geldkassette »mitgehen«.

»Das waren professionelle Täter«, vermutet Dr. Thilo Lübke. »Die gestohlenen Geräte sind klein, aber teuer und auf dem Schwarzmarkt sicher wieder gut zu verkaufen«, sagt der 52-Jährige. Andere Gegenstände blieben unberührt. »Zahngold oder Ähnliches haben wir sowieso nicht gelagert«, so der Spenger Mediziner zum WESTFALEN-BLATT. Er geht davon aus, dass sein Handwerkszeug demnächst auf einer Internet-Plattform preisgünstig angeboten wird.

Weiterer Einbruch schon vor zehn Jahren

Vor mehr als zehn Jahren wurde schon mal in seiner Praxis, die seit 15 Jahren besteht, eingebrochen. Damals befand sie sich noch auf der gegenüberliegenden Seite der Bielefelder Straße. Und es wurde auch »nur« Bargeld gestohlen. Der jüngste Einbruch hat hingegen auch Auswirkungen auf den Arbeitsalltag.

Insgesamt fehlen 40 Teile an medizinisch notwendiger Ausrüstung. Ein Bohrer kostet allein zwischen 700 und 900 Euro. Der Schlauch stellt einen Gegenwert von etwa 300 Euro dar. Ersatzgeräte sind inzwischen bestellt. Trotzdem muss die Praxis wohl bis Dienstag, 15. Januar, geschlossen bleiben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Donnerstag, 10. Januar, in Tatortnähe beobachtet haben, nimmt die Direktion Kriminalität der Polizei in Herford unter Telefon 05221/8880 entgegen.