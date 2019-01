Kameradschaft kommt nicht aus der Mode. Das beweisen die Lohengriner anhand zahlreicher langjähriger Mitgliedschaften. In diesem Sinn formulierten die 22 Aktiven ihr Zukunftsziel, nämlich die Vergrößerung des Chores. »In der Region haben sich so viele Männerchöre aufgelöst. Wir würden uns sehr über Zulauf aus deren Reihen freuen. Wir alle teilen die Liebe zum Gesang«, so Wickemeyer. Ehemalige Chorsänger und Anfänger seien eingeladen, die Übungsabende montags von 19.30 bis 21 Uhr in der Musikschule am Lehmkuhlenweg 16 zu besuchen.

Für 2019 ist ein Auftritt beim Mühlentag geplant

Für die Teilnahme an den Chorproben wurden die Sänger Günter Böske, Michael Schneider und Peter Seifert von den Kameraden ausgezeichnet.

Für 2019 stehen ein Auftritt beim Mühlentag sowie ein Ausflug mit den Naturfreunden auf dem Programm. Auch wird es wieder ein Mathildenplatz-Konzert mit den Lohengrinern geben und der Chor wirkt an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag mit.

Das Neujahrskonzert findet am Sonntag, 27. Januar, in der WGE-Aula statt. Karten sind bei der Mecklenburgischen Versicherung (Ralf Koch) in Enger und bei Zweirad-Brune in Spenge erhältlich. Das »Schlagertraum(ehe)paar« Spielberg ist mit seiner mitreißenden Bühnenshow geladen. »Außerdem kommt das Blasorchester des TSV Krainhagen mit 50 Musikern«, sagt Wickemeyer.