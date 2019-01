Oliver Keymis diskutiert mit 150 Jugendlichen in der Aula der Realschule Enger über sein Amt und diverse politische Themen. Dabei gab sich der NRW-Landtags-Vizepräsident betont locker und fand so auch schnell den Draht zu den Acht- und Neuntklässlern.

Von Gerhard Hülsegge

Der 58-jährige gibt sich jovial. Er muss sich dazu nicht verstellen. »In Enger war ich noch nie«, gesteht der Parlamentarier gleich zu Beginn der Veranstaltung. Deshalb zeigt er sich auch dankbar für die Einladung durch Realschulleiter Joachim Blombach und Fachlehrerin Franziska Trepte.

150 Jugendliche hören zu

150 Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren nutzen die Gelegenheit, Landespolitik einmal hautnah zu erleben. Engers Bürgermeister Thomas Meyer hatte an der Veranstaltung in der Realschul-Aula aus Krankheitsgründen nicht wie geplant teilnehmen können.

Kommentar von Gerhard Hülsegge: Der Brexit, die Zuwanderungsdebatte, die Digitalisierung – diese und viele andere Fragen haben Engers Realschüler mit dem Vize-Präsidenten des NRW-Landtages diskutiert. Ob die Antworten immer zufriedenstellend ausfielen, sei dahingestellt. Auf jeden Fall war der Meinungsaustausch aber eine Werbung für die parlamentarische Demokratie. Denn: Wenn Parteipolitik außen vor bleibt, können Veranstaltungen mit Politikern als Amtsträger auch fernab üblichen Wahlkampf-Getöses für demokratisches Bewusstsein sorgen.

Keymis kommt gleich zur Sache, verweist auf seine flämischen Vorfahren und hat die Lacher auf seiner Seite, als er erklärt: »Belgien liegt da, wo Deutschland aufhört.« Dann ist er auch schon bei der »großen« Politik. Die Briten wollen aus der Europäischen Gemeinschaft (EU) aussteigen, entscheiden heute darüber im Parlament. »Der Brexit ist Quatsch«, bezieht Keymis, der aus Meerbusch nahe Düsseldorf stammt, pointiert Stellung. Seine Prognose: »Ich glaube, die Briten werden das verschieben.«

Keymis musste in die Nachprüfung

Keymis gehört seit fast 19 Jahren dem Düsseldorfer Landtag an, seit 2006, also fast 13 Jahre, ist er dessen Vizepräsident. »Ihr müsst nicht studieren«, sagt der Anhänger von G9, also dem Abitur nach 13 Jahren. Er selbst habe in die Mathe-Nachprüfung gehen müssen – mit Spickzettel, den der Lehrer leider gefunden habe. Keymis, vor seiner politischen Karriere als Regisseur unterwegs, hat seine Lehre daraus gezogen: »Pfuschen gehört zum Geschäft.« Das Eis ist endgültig gebrochen.

Jetzt ist es an Dorothea Dietsch, zuständig im Landtag für den Sachbereich Jugendprogramm, das Mikrofon zu übernehmen. Sie erläutert den Arbeitstag von Oliver Keymis, der auch Vorsitzender der Parlamentariergruppe NRW-Frankreich ist. Der erwähnt in Enger nach exakt 56 Minuten erstmals explizit seine Zugehörigkeit zur Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Und was, so möchte ein Schüler wissen, hält er von den anderen, CDU, FDP (die die Regierung stellen), SPD oder AfD? »Alles prima. Das sind alles frei gewählte Abgeordnete. Alles Menschen, mit denen man diskutieren und streiten kann«, meint Keymis.

Im Gegensatz zu Donald Trump. Im US-Präsidenten sieht Keymis einen »ganz schlimmen Finger«. Cannabis zu legalisieren sei schließlich auch keine Lösung.