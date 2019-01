Von Lukas Brekenkamp

Enger (WB). Kunst und Bares sind keine Gegensätze: Der Künstler Ginés de Castillo-Elejabeytia stellt seine Gemälde in der Volksbank Enger aus. Etwa 20 Bilder sind bis zum 8. Februar zu sehen. Organisiert wird die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Künstlerforum Herford und Umgebung.

Bei der Ausstellung legt der Künstler ein besonderes Augenmerk auf innere Landschaften, wie der Künstler es nennt. »Landschaften, die man gesehen hat und im Kopf sind, aber nicht konkret sind«, erklärt der 76-Jährige. Doch nicht nur Landschaften gehören zu der Ausstellung in Enger. Er will auch Geschichten erzählen.

Eigentlich kommt Ginés de Castillo-Elejabeytia aus Spanien: 1942 wurde er in Murcia geboren, seit 1964 lebt er in Deutschland und hat in Münster und Bielefeld Soziologie studiert. Später besuchte er die Uni Bielefeld erneut – für verschiedene Kunstkurse.

»Ich male einfach drauflos«

Davor hat er außerdem unter anderem zehn Jahre in der Kinderbetreuung gearbeitet. Auch dort stand die Kunst im Vordergrund. Seit 1970 lebt der Künstler in Bünde. Seit etwa drei Jahren ist der darüber hinaus Mitglied des Künstlerforums. Sein Steckenpferd: »Seit einigen Jahren male ich fast nur noch mit Acryl«, erklärt Ginés de Castillo-Elejabeytia. Dabei arbeitet der Künstler auch mit Geschichten oder Gedichten, die er in seine Werke einarbeitet.

»Wenn ich ein Thema habe, dann male ich einfach drauflos«, beschreibt der Künstler sein Vorgehen. Dabei stellte er seine Werke schon unter anderem in Bielefeld und Lemgo aus. Reiner Müller, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Enger, sagt: »Wir freuen uns, dass die Kooperation mit dem Künstlerforum so gut klappt.« Immerhin ist die Ausstellung von Ginés de Castillo-Elejabeytia nicht die erste dieser Art. Ab März stellt Claudia Bach aus Herford-Elverdissen ebenfalls ihre Bilder in der Volksbank aus.