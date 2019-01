Die Baumaßnahmen sind dringend nötig: »Bisher gibt es in Dreyen an der Meller Straße (L 712) keinen Gehweg. Autofahrer nehmen sich so gerne mehr Raum, als ihnen zusteht«, sagt Nienhüser. Nun sollen allerdings die Schutzstreifen und Gehwege für Sicherheit sorgen. Dabei sind diese laut Nienhüser schon seit etwa 20 Jahren in Planung.

Querungshilfe vorgesehen

Aus Hücker-Aschen kommend, entstehen der Gehweg und Schutzstreifen ab Hausnummer 359 auf der rechten Seite liegend. Im weiteren Verlauf der Meller Straße in Richtung Enger werden Gehweg und Schutzstreifen beidseitig gebaut. Ab Hausnummer 331 entsteht der Gehweg auf der linken Seite, der Schutzstreifen auf der rechten. Das wird bis kurz vor der Einmündung zur Hückerstraße fortgesetzt.

Ortseinwärts aus Enger kommend, soll außerdem eine Querungshilfe (Mittelinsel) entstehen. »Die soll auch die Geschwindigkeit der fahrenden Fahrzeuge regulieren«, sagt Nienhüser.

Fahrbahnsanierung später

Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Meller Straße außerdem saniert werden. Dafür ist dann allerdings der Landesbetrieb Straßen NRW verantwortlich. »Die Sanierung ist geplant«, bestätigt Sven Johanning seitens des Straßenbaulastträgers.

Allerdings befinde man sich noch in den Besprechungen für das Bauprogramm in diesem Jahr. Ist die Meller Straße dort mit aufgenommen, soll laut Johanning die Straße zwischen Dreyen bis zur niedersächsischen Landesgrenze sowie zwischen Dreyen und Enger saniert werden. Infolgedessen sollen auf der Meller Straße in Dreyen zusätzlich Zebrastreifen entstehen und als Markierung auf der Fahrbahn für mehr Sicherheit sorgen.