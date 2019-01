Enger (WB/tm). Beim Künstlerischen Abend des Widukind-Gymnasiums spielen Medien, Film und Fernsehen eine immer größere Rolle. Klar, dass sich der aktuelle Abiturjahrgang da nahtlos eingereiht hat, ist doch sein Motto in Anlehnung an die Universal-Studios »Abiversal – 12 Jahre im falschen Film«.

Lichterketten und roter Teppich machten den mehreren hundert Zuschauern schon vor Beginn klar, dass die 134 Abiturienten zu einer Art Filmpremiere geladen hatten – aber natürlich mit Live-Auftritten von Chor, Orchester, Lehrerband, Tänzern und Schauspielern. »Wir haben schon bei der Auswahl unseres Abi-Mottos darauf geachtet, dass es sich beim künstlerischen Abend gut umsetzen lässt«, sagte Jahrgangsstufensprecherin Stine Burghardt.

Schüler als Pantomimen

So betteten die Schüler die obligatorische Lehrer-Parodie in eine Filmabend-Szene ein, eine Slapstick-Tanzeinlage lehnten sie an den Klassiker »Dirty Dancing« an und stellten an anderer Stelle bekannte Filme pantomimisch dar.

Weit über den Programmzettel hinaus überraschten die Abiturienten ihre Gäste mit kreativen Ideen und Darbietungen, von Lehrer-Wettbewerben bis zu Satire über den schlecht funktionierenden Online-Vertretungsplan, den sie in der »heute-Show« aufs Korn nahmen. Schulleiter Dr. Ulrich Henselmeyer und Stellvertreterin Katrin Höcker-Gaertner traten wie bei »Wer wird Millionär« an, um-Fragen zur Schule und zum Abschlussjahrgang zu beantworten.

Lehrer singen »Forever Young«

Die Lehrer machten alle Späße mit und hatten sich bereits im Vorfeld vor der Kamera interviewen lassen. Zum Finale sangen alle das Abilied »Forever Young« von Alphaville.

Am heutigen Freitag, 19 Uhr, wird der künstlerische Abend noch einmal aufgeführt. Einlass in die Aula des Widukind-Gymnasiums ist ab 18.30 Uhr.