Engers Bürgermeister Thomas Meyer, hier am Modell der Widukindstadt im Rathaus, will 2019 an der familiengerechten Infrastruktur arbeiten. Foto: Gerhard Hülsegge

Herr Meyer, haben Sie zum Jahreswechsel einen Spaziergang durch die Maiwiese und das Hagenwäldchen unternommen?

Thomas Meyer: Das war mir leider nicht möglich, weil ich zu dieser Zeit im Urlaub war und nicht vor Ort.

Die Bürgerinitiative »Lüttke Hagen« möchte, dass sich der Rat noch einmal mit den Durchforstungsplänen beschäftigt. War die Entscheidung des Kommunalparlamentes 2017 falsch?

Meyer: Nein, sie war aus meiner Sicht nicht falsch. Sie ist ja vor dem Hintergrund einer fachlichen Begutachtung getroffen worden. Und vor diesem Hintergrund ist auch abgewogen worden, welche Variante man angehen möchte, um hier zu einer verkehrssicheren und nachhaltigen Unterhaltungssituation auf Dauer zu kommen. Von daher halte ich die getroffene Entscheidung auch heute weiterhin für richtig und umsetzbar.

Bäume wurden bereits für die neue E-Tankstelle am Heckewerthplatz/Ecke Bahnhofstraße gefällt. War diese Entscheidung klug, zumal schon die E-Zapfsäule am Buskontaktpunkt eher spärlich genutzt wird?

Meyer: Ich denke, dass man nicht von einer spärlichen Nutzung dort sprechen kann. Es ist ja immer die Situation, dass man für Mobilitätsentwicklungen auch Angebote erstellen muss. Das ist wichtig. Wir schaffen gemeinsam mit Westfalen Weser Energie weitere Angebote, was sicherlich auch weitere Nachfrage nach sich ziehen kann.

2019 besitzt Enger 300 Jahre Stadtrechte. Sind größere Feiern geplant?

Meyer: Nein, größere Feiern werden wir diesbezüglich nicht durchführen seitens der Stadt Enger. Es wird gemeinsam mit anderen Kommunen, die das gleiche Ereignis dieses Jahr begehen können, eine Ausstellung konzipiert werden, die unter anderem dann auch in Enger zu sehen sein wird.

Wie steht es um die finanzielle Situation der Stadt?

Meyer: Sie ist bekanntermaßen angespannt und wird es sicherlich auch bleiben. Sie hat sich in den vergangenen Jahren aber auch verbessert. Das Ziel mit dem jetzt vorzulegenden Haushaltplanentwurf für 2019/2020, den Haushaltsausgleich abzubilden, wird auch erreicht werden, so dass wir planmäßig mit dem Haushalt 2019 das Haushaltssicherungskonzept verlassen können.

Müssen sich die Bürger der Stadt im Zuge des Straßenausbaues durch die Aktivitäten des Landes 2019 auf Großbaustellen einrichten?

Meyer: Zum einen bin ich erst mal dankbar dafür, dass wir mit dem Ausbau der Meller Straße begonnen haben. Endlich, nach langer Zeit. Da wird es auf jeden Fall weitergehen. Wir streben an, dass die Dinge an der Jöllenbecker Straße bei der Ortsdurchfahrt Pödinghausen und Bielefelder Straße/Wertherstraße in Enger-Mitte in diesem Jahr weiter vorangehen. Bei der Umsetzung sind wir von der Förderzusage und den Planungen des Landes abhängig.

Die flächendeckenden verkaufsoffenen Sonntage stoßen insbesondere bei der Gewerkschaft Verdi auf immer mehr Widerstand. Was bedeutet das für den Einzelhandel in Enger?

Meyer: Die Auswirkungen für den Einzelhandel sind, unabhängig von der Stadt, dass man sich an gewisse Vorgaben halten muss. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die vom Land gesetzt worden sind, sind für Kommunen in der Handhabung schwierig, weil sie keine Rechtssicherheit bringen.

Wird es in Enger denn weiterhin verkaufsoffene Sonntage geben? Und wenn ja, wie viele?

Meyer: Sofern von der Kaufmannschaft verkaufsoffene Sonntage beantragt werden, werden wir das natürlich prüfen. Und ich bin sicher, dass der Rat sie im Rahmen der aktuellen Rechtslage auch zulassen wird.

Der Sportplatz des SV Enger/Westerenger in Enger-Mitte erhält einen neuen Kunstrasen. War die politische Debatte um die Kosten für die verkehrliche Sicherung der Ringstraße ein Eigentor?

Meyer: Nein, ich sehe es nicht als Eigentor. Wir haben im Rahmen der Erneuerung des Platzes über Verkehrssicherheitsaspekte nachdenken müssen. Ein Planer hat uns auf die rechtliche Situation hingewiesen. Wir haben eine sehr ausführliche Diskussion darüber geführt, das ist gar keine Frage. Letztendlich vor dem Hintergrund des bestmöglichen Ergebnisses. Die gefundene Lösung, die Errichtung eines Ballfangnetzes und die Prüfung eines Tempolimits von 30 km/h, ist für alle gut tragbar.

Ist das Thema Flüchtlinge keines mehr für die Stadt oder warum hat sich die Verwaltung dafür stark gemacht, die Position der Integrationskoordinatorin im Haus der Kulturen nur noch mit einer halben statt einer ganzen Stelle weiterzuführen?

Meyer: Die Situation hat sich seit 2015/2016 verändert. Und damit auch die Aufgabe. Wir finanzieren die Stelle aus eigenen Mitteln. Ergänzt durch die Sozialarbeiter, müssen wir die Arbeit anders ausrichten. Es geht jetzt nicht mehr hauptsächlich darum, die Menschen, die zu uns kommen, mit Unterkünften und Verpflegung zu versorgen. Jetzt geht es darum, sie zu integrieren. Ich denke wir sind gut aufgestellt, um das zu erreichen.

In den Fachausschüssen werden immer öfter Entscheidungen vertagt, sobald auch nur eine Fraktion so genannten »Beratungsbedarf« anmeldet. Meistens verhandeln die Fraktionen dann hinter den Kulissen, suchen sich Mehrheiten und stimmen im Rat ohne größere Debatte ab. Ist ein solches Verfahren förderlich für die Demokratie?

Meyer: Der Beratungsbedarf, der seitens der Fraktionen angemeldet wird, bezieht sich in der Regel ja darauf, dass man innerhalb einer Fraktion noch zu einem Ergebnis kommen muss. Ich sehe es nicht so, dass hinter den Türen dann dazu abschließende Gespräche geführt werden. Ich halte insofern auch unsere Debattenkultur für angemessen. Ich denke, zu vielen Punkten ist eine ausreichende öffentliche Diskussion geführt worden.

Was sind für Sie als Bürgermeister der Stadt Enger 2019 die wichtigsten Aufgaben in der Kommunalpolitik, die zu erledigen sind?

Meyer: Wir werden zwei neue Kindertageseinrichtungen in Enger an der Professor-Vormfelde-Straße und an der Adlerstraße in Westerenger bekommen. Mit dem Bau soll in diesem Jahr begonnen werden. Der Kunstrasenplatz in Enger-Mitte sowie das dortige Feuerwehrgerätehaus werden saniert. Dann würde ich mir wünschen, dass wir mit dem Ausbau der Landesstraßen die nächsten Schritte gehen können. Im Bereich der Bauunterhaltung könnte ich mir vorstellen, dass wir die verbesserte Haushaltssituation dazu nutzen, mehr Geld unter anderem für die Schulen in die Hand zu nehmen, als es bisher möglich war. Hier werde ich dem Rat auch vorschlagen, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. So könnte über die Verbesserung der Toilettensituation nachgedacht werden. Ferner wollen wir den Ausbau des digital gestützten Unterrichts an unseren Schulen forcieren. Unter anderem mit diesen Maßnahmen werden wir unsere familiengerechte Infrastruktur weiter stärken und erhalten und uns somit als Stadt weiterentwickeln und attraktiv bleiben.