Holger Stoppkotte (Mitte) vom BUND gibt Informationen aus Sicht der Bürgerinitiative »Lüttke Hagen« zum Erhalt des Hagenwäldchens neben Engers Maiwiese. Etwa zwei Dutzend Interessierte sind dem Aufruf zum Spaziergang am Freitag gefolgt. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Enger (WB). Das Hagenwäldchen in Enger ist einen Spaziergang wert. Das sagten sich am Freitag auch die Mitglieder der Bürgerinitiative »Lüttke Hagen«. Zum großen Dialog mit den Kommunalpolitikern kam es dabei nicht.

»Wir sind heute hier, um den Baumbestand auf uns wirken zu lassen«, sagte Holger Stoppkotte vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND). Wie berichtet, hat die Initiative 1500 Unterschriften für den Erhalt des Hagenwäldchens an der Maiwiese gesammelt. Sie möchte, dass der Rat der Stadt Enger sein 2017 beschlossenes Konzept zur moderaten Durchforstung revidiert.

Gegen schweres Gerät

»Die Stadt will das Wäldchen forstwirtschaftlich entwickeln, es gehört aber gepflegt«, erklärte Stoppkotte. Jeder einzelne Baum müsse angeschaut werden. Gefällt werden dürften nun solche, die geschädigt sind.

Dazu, so Stoppkotte weiter, sei auf den Einsatz schweren Gerätes zu verzichten. Vielmehr sollten Baumkletterer angeheuert werden, damit durch das Fällen einzelner Bäume keine anderen geschädigt würden. Auch wenn ihr Einsatz Ausgaben in Höhe von 900 Euro pro Tag verschlinge.

Etwa ein Dutzend Interessierte – darunter auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Berthold Dessin und der stellvertretende Landrat Hartmut Golücke (SPD) – waren der Einladung zum Waldspaziergang gefolgt. Schilder an den Bäumen (mit Gummibändern befestigt) erinnerten zudem unter anderem an die Baumordnung der Stadt und waren mit Aufrufen (»Haltet Euch dran«) versehen worden. Dem Waldkauz wurden die Worte in den Schnabel gelegt: »Ich wohne hier«.

»Der Ansatz ist entscheidend«

»Ich habe hier heute schon den Specht gehört und zehn Höhlen entdeckt, der Waldkauz ist am Balzen und Fledermäuse sind auch zu erwarten«, betonte Stoppkotte die Wichtigkeit des Waldes für Mensch und Tier. Viel Licht sei für die Bäume überhaupt nicht nötig. »Dann ist Sonnenbrand an Buchen zu befürchten«, behauptete der Vertreter des BUND. Zudem seien die vorhandenen Bäume durch die Hanglage besser verwurzelt als andere.

Wichtig sei es, die Bäume am Hang auf ihre Standfestigkeit hin zu überprüfen. Ferner bedürfe es eines Pflegekonzeptes statt einer forstwirtschaftlichen Entwicklung für das Hagenwäldchen. Jeder Baum müsse von Fachleuten angesehen werden. Erst danach gelte es zu entscheiden, wie weiter vorzugehen sei, meinte Stoppkotte. Das Konzept der Stadt war vom Landesbetrieb Wald und Holz erstellt worden. »Es gibt viele Möglichkeiten. Der Ansatz ist entscheidend«, betonte der Westerengeraner.