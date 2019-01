Von Daniela Dembert

Enger (WB). Welche Schule ist die richtige? Eltern und Grundschüler der vierten Klasse könnten der Klärung dieser Frage am Samstag ein Stück näher gekommen sein. Die Realschule Enger (RSE) hatte zum Tag der offenen Tür (ToT) geladen, über ihr pädagogisches Konzept, den Unterricht, Elternarbeit und die Nachmittagsangebote informiert.

Einfach guter Unterricht sei es, durch den sich die Realschule auszeichne, erklärte Schulleiter Joachim Blombach und er ergänzte: »Wir sichern gemeinsam im Kollegium unsere Qualitätsstandards, indem wir im ständigen Austausch miteinander stehen und uns auch gegenseitig im Unterricht besuchen. Zusätzlich holen wir zweimal jährlich ein Feedback von den Schülern ein und stehen im engen Dialog mit der Elternschaft.«

Selbständigkeit wird gefördert

Weil Selbständigkeit erfahrungsgemäß keine Voraussetzung sei, die jeder Schüler mit Beginn der fünften Klasse mitbringe, habe die Realschule das »Engeraner Modell« entwickelt. »Es geht darum, systematisch, beispielsweise durch die regelmäßigen Schwerpunkttage, die Selbständigkeit der Schüler zu fördern. Dafür haben wir eigene Literatur herausgebracht«, sagt Blombach.

Die Förderung der Lese- und Rechtschreibkompetenz sei ein elementarer Bestandteil des Deutschunterrichts. Neben Förderung hat sich die Bildungseinrichtung auch das Fordern zur Aufgabe gemacht. Mit Zertifikatslehrgängen in Englisch und Französisch sowie der Möglichkeit, Spanisch als weitere Fremdsprache zu wählen, den Profilklassen »Fitness« und »Bläser« und der Teilnahme an Wettbewerben im Mint-Bereich kommt die RSE den Begabungen ihrer Schüler nach, um ihnen variantenreiche Zukunftschancen zu eröffnen. Eine intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region gehöre auch dazu, so der Schulleiter. »Wir verstehen uns als Teil dieser Kommune und möchten dazu beitragen, die Region zu stärken, indem wir junge Menschen gut ausbilden.«

Betreuungsangebot am Nachmittag

Über den Vormittagsunterricht hinaus bietet die Realschule ein Betreuungsangebot in Zusammenarbeit mit den Falken. Im Nachmittagsbereich laden diverse Arbeitsgemeinschaften zum Mitmachen ein.

Die Garten-AG präsentierte am ToT selbst gezogenes Gemüse aus dem Schulgarten und stellte an ihrem Infostand den direkten Vergleich des Bio-Gemüses zum Supermarkt-Produkt an. Die Garten AG ist auch zuständig für die Versorgung der Schul-Tiere, zwei Mäuse und eine Gruppe argentinischer Schaben. »Das machen die wirklich sehr vorbildlich und gewissenhaft«, versichert Bio-Lehrer Meinolf Sandmeier.