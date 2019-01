Von Daniela Dembert

Es ist ein Phänomen, das erst im Mai 2022 das nächste Mal in unseren Breiten zu beobachten sein wird. Schon seit seinem 13. Lebensjahr interessiert sich der frisch gebackene Ruheständler für die Astronomie, war sogar Mitbegründer der Volkssternwarte in Paderborn. Seit 1994 wohnt Kleibrink, der bis Dezember Chef der Bielefelder Feuerwehr war, in Pödinghausen. »Beim Hauskauf damals habe ich schon darauf geachtet, den Süd- und Osthorizont unverbaut sehen zu können und möglichst wenig Streulicht zu haben«, erzählt der Hobby-Astronom. Eine der größten Widrigkeiten bei der Sternfotografie sei nämlich, neben schlechten Wetterbedingungen, die Lichtverschmutzung. »Tatsächlich haben wir nur sehr wenige Tage im Jahr, an denen die Astrofotografie funktioniert. Bei Vollmond beispielsweise ist es auch zu hell, um detaillierte Aufnahmen zu machen«, erklärt Kleibrink.

Spiegelteleskop gen Norden ausgerichtet

Am Montagmorgen seien die Bedingungen jedoch bestens gewesen und er habe gut 400 Aufnahmen von den verschiedenen Stadien der Mondfinsternis schießen können. In der Totalität der Mondfinsternis genüge eine Belichtungsdauer von zwei bis vier Sekunden, bei feinsten Strukturen wie Sternennebeln sei nicht selten eine Blendenzeit von mehreren Stunden notwendig.

Um die Erddrehung zu kompensieren, richtet Rainer Kleibrink sein Spiegelteleskop zunächst gen Nordpol aus. Dank der hochwertigen Montierung, die der Erdrotation folgt, werden scharfe Aufnahmen auch bei stundenlangen Blendenzeiten möglich. Bei solchen Belichtungsspannen sind Sauberkeit und Präzision natürlich oberstes Gebot. Jedes Staubkorn auf der Linse rächt sich.

»Aber«, räumt der Astro-Fotograf ein, »80 Prozent der Arbeit liegen in der anschließenden Bildbearbeitung«. Dann werde mit verschiedenen Filterprogrammen gearbeitet, um die Bilder brillanter erscheinen zu lassen.

Spiegelheizung für das Teleskop, Heizmanschette für die Kamera

Gegen die klirrende Kälte hat Kleibrink nicht nur sich selbst gut verpackt. »Ich habe eine Spiegelheizung für das Teleskop, damit die Bilder der daran montierten Kamera nicht unbrauchbar werden durch Frost auf dem Spiegel. Um das Objektiv einer zweiten Kamera, die ich im Einsatz hatte, habe ich eine Heizmanschette geschnallt«, berichtet der Sternbeobachter.

Mit der Astrofotografie hat Rainer Kleibrink erst vor etwa zwei Jahren begonnen, seitdem wachsen aber die Wünsche. Mit einem Freund sei er schon nach La Palma gereist und habe dort am Roque-de-los-Muchachos-Observatorium, einer Ansiedlung von Sternwarten, Fotos gemacht. »Dort herrscht Überflugverbot und Lichtverschmutzung durch Werbe-Leuchtbanner ist gesetzlich verboten«, berichtet er. »Toll wären Reisen nach Namibia, um den südlichen Sternhimmel zu fotografieren und nach Lappland oder Finnland für Bilder von den Polarlichtern«, schwärmt Rainer Kleibrink. Zeit genug habe er ja jetzt.